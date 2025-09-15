טראמפ: "ישראל צריכה להיזהר כשתוקפת אנשים" | כל העדכונים

מומלצים -

היום ה-710 למלחמה: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (שני) כי "כולם כולל ישראל צריכים להיזהר כשתוקפים אנשים". מטיוטת ההחלטה מהפסגה בקטאר, נרשם כי "מדינות ערב יזהירו כי התקפת ישראל על קטאר ופעולות עוינות אחרות מאיימות על דו-קיום ועל המאמצים לנרמל קשרים באזור".