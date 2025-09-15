טראמפ: "ישראל צריכה להיזהר כשתוקפת אנשים" | כל העדכונים
נשיא ארה"ב הוסיף: "קטאר בעלת ברית מצוינת" • לאחר התקיפה במדינה, מטיוטת ההחלטה מהפסגה בדוחא נרשם כי "כל פעולה עויינת של ישראל תאיים על המאמצים לנרמל קשרים" • כל העדכונים מהיום ה-710 למלחמה
היום ה-710 למלחמה: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (שני) כי "כולם כולל ישראל צריכים להיזהר כשתוקפים אנשים". מטיוטת ההחלטה מהפסגה בקטאר, נרשם כי "מדינות ערב יזהירו כי התקפת ישראל על קטאר ופעולות עוינות אחרות מאיימות על דו-קיום ועל המאמצים לנרמל קשרים באזור".
בישראל מעריכים: הלילה עזבו את העיר עזה 20,000 עזתים - עד כה מעל 320,000 התפנו דרומה (ינון שלום יתח)
צה:ל חיסל בדרום לבנון מחבל שעסק בפיתוח וייצור אמצעי לחימה בחיזבאללה (ינון שלום יתח)
הפלסטינים טוענים: "שישה נהרגו בתקיפה אווירית על אוהל עקורים במערב העיר עזה"
החות'ים טוענים: "שיגרנו אתמול ארבעה כטב"מים לישראל, שלושה מהם תקפו את שדה התעופה רמון - והאחרון פגע במטרה צבאית בנגב" (איילי כהן)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי "קטאר בעלת ברית מצוינת, אבל היא חייבת יחסי ציבור טובים יותר. כולם כולל ישראל צריכים להיזהר כשתוקפים אנשים" (נטלי היווט)
מטיוטת ההחלטה מהפסגה בקטאר, נרשם כי "מדינות ערב יזהירו כי התקפת ישראל על קטאר ופעולות עוינות אחרות מאיימות על דו-קיום ועל המאמצים לנרמל קשרים באזור" (איילי כהן)