בתום זיהוי: רס"ם טל חיימי הוא החלל החטוף שהושב לישראל

בתום זיהוי נודע הלילה (שלישי) כי רס"ם טל חיימי הוא החלל החטוף שהושב לישראל. הוא היה סגן הרבש"צ בקיבוץ וניהל לחימה מול המחבלים שפלשו לניר יצחק. הוא נפל בקרב וגופתו נחטפה. במאי 2024 אלמנתו אלה חיימי, ילדה את בנם הרביעי. בכך, ירד מניין החללים החטופים ברצועה ל-15.

חיימי הוא דור שלישי למקימי ניר יצחק ודור רביעי לתושביו, בן לזהר ואסתי ז"ל ואח לאור. היה נשוי לאלה ואב ל-4 ילדים, את אחד מהם לעולם לא יכיר. למחייתו, טל עבד כמהנדס מכונות.

הוא אהב לקחת את המשפחה לטיולים בטבע ולקמפינג בשטח, חובב נלהב של כלי עבודה, ותמיד ידע לתת פתרון לכל בעיה שצצה. בבוקר ה-7 באוקטובר יצא להילחם מול עשרות מחבלים בקרב בשער קיבוץ ניר יצחק. טל ושאר כיתת הכוננות נלחמו בגבורה עילאית במשך מספר שעות, ובמהלך הקרב טל נפל ונחטף לעזה. תחילה חשבה המשפחה שטל בחיים, אך לאחר חודשיים קיבלה את הבשורה המרה כי הוא נחטף כשאינו בחיים.

השבת ארונו של חיימי מגיעה לאחר שמוקדם יותר השבוע הושבו החללים רונן אנגל וסונטאיה אוקארסרי, אזרח תאילנד שהיה בן 30 במותו, אשר הגיע לישראל לעבוד. הוא נרצח ונחטף ב-7 באוקטובר. אנגל, הותיר אחריו את אשתו קרינה, את ילדיו טום, מיקה ויובל ואת אחיו דני. קרינה, מיקה ויובל נחטפו גם הן לעזה ב-7.10 ושוחררו בעסקה הראשונה בנובמבר 2023.