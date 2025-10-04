טראמפ הציג מפה: ישראל הסכימה לקו הנסיגה שהצגנו, ברגע שחמאס יאשר זאת - שחרור החטופים יחל

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הלילה (בין שבת לראשון) מפה, המציגה את קו הנסיגה הראשוני, שלדבריו ישראל הסכימה לו ואותו הציגה ארצות הברית לחמאס. לפי דברי הנשיא, לאחר שארגון הטרור יאשר זאת - הפסקת האש תיכנס לתוקף באופן מיידי.

לאחר שתיכנס לתוקפה הפסקת האש, לפי הנשיא האמריקני, יחל שחרור החטופים והאסירים הפלסטיניים. "ואז ניצור את התנאים לשלב הבא של הנסיגה, שיקרב אותנו לסוף האסון בן 3,000 השנים הזה", הוסיף טראמפ.

לפי המפה שפרסם הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו, צה"ל ייאלץ ליסוג מחלק משמעותי מציר נצרים, אך יישאר בפילדלפי. הרכס בצפון הרצועה, שהיה מכניס את יישובי שער הנגב לטווח ירי הנ"ט לא יימצא בשליטת חמאס, אך מנגד - הפרימטר המקביל למחנות המרכז יהיה יחסית צר.

עם זאת, אזור החיץ הוא עמוק יותר ממה שנידון עד כה. טרם ידוע מה תהיה גורלה של בית לאהיא, והשכונות הצפופות שנמצאות בדרומה. בנוסף, ציר "מגן עוז", שנפרץ במבצע "מרכבות גדעון א'", וחוצה את ח'אן יונס לשני חלקים - יצטרך לסגת אחורה לגבול במידה.

נזכיר, כי מוקדם יותר הערב פרסם עמיחי שטיין במגזין השבת כי חמאס מוכן לשחרר את כל החטופים - אך דורש נסיגה מעט גדולה ממה שהציע טראמפ בשלב הראשון לתוכניתו. בנוסף, דורש ארגון הטרור לוח זמנים לנסיגה ישראלית מלאה מהרצועה.

כאמור, חמאס הודיע אמש על על נכונותו להיכנס מיידית למשא ומתן, הנשיא טראמפ הגיב לידיעה זו ואמר כי ארגון הטרור "מוכן לשלום" ודרש מישראל להפסיק להפציץ בעזה. לשכת ראש הממשלה הודיעה זמן קצר לאחר מכן כי "ישראל נערכת לשלב הראשון של התוכנית לשחרור מיידי של כל החטופים", ועצרה את המבצע לכיבוש העיר עזה.

בהצהרה מוקלטת, אמר ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר הערב כי הנחה את צוות המשא ומתן, בראשות השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, לצאת לשיחות במצרים על מנת לסגור פרטים טכניים הנוגעים לשחרור כל החטופים. נתניהו, הוסיף כי המטרה היא לתחום את המשא ומתן לימים בודדים בלבד.

השר סמוטריץ' הגיב להחלטה לעצור את המבצע לכיבוש העיר עזה ואמר כי זו שגיאה קשה". "החלטת ראש הממשלה לעצור את המתקפה בעזה ולנהל לראשונה משא ומתן שלא תחת אש היא מתכון בטוח למריחת זמן", אמר. השר בן גביר איים בעזיבת הממשלה, במידה ולאחר שחרור כל החטופים "חמאס ימשיך להתקיים".