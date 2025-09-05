בן שפירו מדבר: האנטישמיות בעולם, אירופה, המשואה שהשיא והטעויות של התקשורת הישראלית

מומלצים -

רבים מהישראלים כבר הספיקו להכיר את בן שפירו, יהודי אמריקני, תומך נלהב של ישראל ואחד מגדולי המשפיענים באמריקה, עם למעלה מ-20 מיליון עוקבים ברשתות. בריאיון מיוחד הערב (שישי) ל"קבינט שישי" הוא סיפר לנוה דרומי על האנטישמיות בעולם, על אירופה שנופלת לידי קיצונים, המשואה שהשיא ועוררה סערה, וגם על התקשורת הישראלית שבחלקה משרתת את תעמולת חמאס. צפו בריאיון המלא - בראש העמוד

שפירו טוען כי לדעתו "רוב הסימפתיה כלפי ישראל בעקבות השבעה באוקטובר, במיוחד ממערב אירופה, הייתה מזויפת. הרבה מזה התבסס על תפיסה של קורבנות אבל ברגע שישראל עברה למתקפה וממש טיפלה בעניינים, הנרטיב הזה השתנה". הוא מציין כי "לצרפת למשל לקח שנתיים לתגמל את חמאס על ידי הצעה למדינה פלסטינית, אבל ברור שהסימפתיה שלה כבר השתנתה בחודשים הראשונים של המלחמה ואז לקח בערך 5 דקות למערב לשנות את עמדתו... המדינות האלה צריכות להבין שיש שני צדדים למערכת יחסים".

"יש איזו תפיסה שככל שתגיד את המילים הנכונות העולם יהיה יותר אוהד וזה לא המצב. הם צריכים להתנצל פחות באיך שהם ניגשים לענייני המלחמה. מלחמה זה נורא ואכזרי, היא אמורה להיות כזו. זה לא אומר שישראל מכוונת בכוונה לאזרחים. הטעות הכי גדולה של ישראל היא לחשוב שאם היא תהיה זהירה וקפדנית היא תקנה את אהדת המערב. מה שהיא הייתה צריכה לעשות הוא לנוע וחזק יותר ולסיים את המלחמה תוך שישה חודשים, כי הזמן הארוך הוא מה שהמערביים לא אוהבים, הבעיה היא לחלוטין לא הברוטליות".

"אני חושב שבישראל יש הרבה כלי תקשורת גרועים", מוסיף שפירו, "למשל 'הארץ', הוא לא עושה כלום חוץ מלספק תמיכה לאויבים לא רק של ישראל, אלא של הציוויליזציה המערבית באופן רחב יותר, כולל לארגוני טרור". עוד הוא מוסיף כי "ממה שאני רואה מרחוק, אם אתה רוצה לבקר את הממשלה, תציע אלטרנטיבות, תגיד מה המדיניות שלך תהיה ולמה היא לא קורית, אבל נדיר שזה קורה".

על השמדת חמאס, המשפיען מוסיף כי "השאלה מה זה להשמיד את חמאס. הוא כבר לא מהווה איום קיומי על ישראל אבל יש חשש לחזור על 20 השנים האחרונות. אחת הבעיות הגדולות ברצועה היא האהדה הגדולה לחמאס בקרב האוכלוסייה הכללית. להביס אותו יהיה דרך הקמת ממשלה פלסטינית מתונה אבל לא ברור איך זה ייראה ואין הרבה מועמדים לכך".