"מלאך של חסד": רס"ן יניב קולא הובא למנוחות

בחלקה ד׳ 8, בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים התכנסו הבוקר (שני) מאות בני אדם שהשתתפו בהלוויית רב סרן יניב קולא בן 26 תושב מודיעין, מ״פ בגדוד 932, חטיבת הנחל, שנפל אתמול בקרב ברפיח. בהלוויה סיפרו כי יניב שמח לראות החזרת החטופים החיים והחללים, בדגש עם שובו של בר קופרשטיין, ששירת בסדיר בגדוד 932.

אביו אורן ספד לו: "ילד שלי ילד שלנו החלל שהותרת הוא עצום בכל מקום שהיית השארת טוב, אם זה בהתנדבות אם זה על החברים הייסודיות שירדת לפרטים, כמה זמן הקדשת להקמה מחדש של הפלוגה. שבת בצהריים כבר לא תהיה אותו דבר. אני מחזק אתכם - משפחת גדוד 932".

האם דגנית ספדה לו: "יניב, ילד יפה שלי, ילד אהוב, תראה כמה אנשים באו לחלוק לך כבוד אחרון להיפרד ממך, כל כך הרבה דברים טובים אמרו עליך. ילד גיבור שלי היה לך כל כך הרבה חלומות ותכנונים. תישאר תמיד חלק מאיתנו, נמשיך להיות משפחה שמחה ואוהבת".

אחותו יובל ספדה מעל הקבר: "מאז שהתמנית לתפקיד מ״פ היית עמוס בעשייה, אבל בכל שיחה שלנו אמרת לי ׳המשימה לא הושלמה עד שנחזיר את כל החטופים׳. יניב היית לא רק אחד שחושב על מה שקורה מקדימה אלא חושב על כל מי שמאחוריו, היית אח שמייעץ ונותן עצה בכל דבר. מלאך של חסד, תמיד תהיה אח שלי גיבור, שלושה אחים משפחה אחת".