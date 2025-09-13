נתניהו מודה שהפעולה בקטאר נכשלה? "אם ניפטר מבכירי חמאס - יוסר המכשול לשחרור החטופים"

מומלצים -

ימים לאחר התקיפה החריגה, ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב היום (שבת) ברשת X כי "לבכירי חמאס הגרים בקטאר לא אכפת מתושבי הרצועה, אם הם יחוסלו - יוסר המכשול העיקרי לשחרור כל החטופים וסיום המלחמה". בדבריו, מתייחס נתניהו לפעולה נגד הבכירים בלשון עתיד.

מטה משפחות החטופים הגיב לנתניהו ואמר כי "התירוץ החדש לאי-השבת החטופים, מבית היוצר של 'ציר פילדלפי', 'ציר מורג', והספין של 'חמאס יבריח את החטופים מעזה' הוא עכשיו: מנהיגי חמאס בקטאר חוסמים את ההסכם". בהמשך הוסיפו כי "הסיכול הממוקד בקטאר הוכיח כי יש מכשול אחד להשבת 48 החטופים והחטופה ולסיום המלחמה והוא ראש הממשלה נתניהו".

https://x.com/i/web/status/1966908528255226359 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

כאמור, התקיפה בלב דוחא בירת קטאר התרחשה מוקדם יותר השבוע, כאשר מטוסי חיל האוויר תקפו "באופן ממוקד" מבנה, בו נחשד כי בכירי הלשכה המדינית של חמאס שוהים. השבוע דיווחו כתבנו עמיחי שטיין וינון שלום יתח כי גובר החשש שאיש מבכירי הארגון לא נהרג בתקיפה. גורם ישראלי מסר ל-i24NEWS כי גם גופות נוספות שאותרו במבנה שהותקף, והוגדרו כ"חסרות זהות", לא שייכות לבכירים.

אמש דווח ב"פוליטיקו" היוצא לאור בגרמניה, כי נשיא ארצות הברית טראמפ "מתוסכל" מראש הממשלה נתניהו וטוען כי הוא מנסה לחבל בעסקת חטופים. מקור מסר לעיתון כי "בכל פעם שיש התקדמות, הוא מפציץ מישהו". לפי הדיווח, התסכולים של הממשל האמריקני העמיקו מאז התקיפה.