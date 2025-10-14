הרעבה והתעללות פיזית: פרטים על השבי של רום ברסלבסקי

רום ברסלבסקי שוחרר אתמול (שני) משבי חמאס - וכעת נחשפים פרטים קשים אודות שהותו ברצועת עזה.

רום סבל מהרעבה מכוונת ועבר ימים שלמים בהם קיבל רק חתיכת לחם בבוקר וכף אורז בצהריים. הוא הוכה ונענש בעונשים פיזיים - והעביר ימים שלמים ללא אור יום, מים או מקלחת. כמו כן, הופעל עליו טרור פסיכולוגי קשה.

בתקופות בו קרסו שיחות המשא ומתן התנאים בשבי הוחמרו באופן דרמטי. רום נחשף למעט מאוד תקשורת, ובניגוד לאחרים הוא הוחזק רוב הזמן מעל הקרקע ולא במנהרות - אך עבר הרבה מקומות.

בשבי הצליח רום לכתוב על מה שעבר עליו במחברת שמצא - אבל בשלב מסויים השובים לקחו לו אותה. הוא מדבר ערבית באופן שוטף.

