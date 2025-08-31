שר הביטחון כ"ץ אישר: חוסל דובר הזרוע הצבאית של חמאס אבו עוביידה

מומלצים -

שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר היום (ראשון) את חיסול דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה. "‏בקרוב, עם התגברות המערכה על עזה, יפגוש שם עוד רבים משותפיו לפשע - מרצחי ואנסי החמאס", אמר.

"דובר טרור החמאס אבו עוביידה חוסל בעזה, ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום. ‏ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המושלם", כך הודיע כ"ץ. עוביידה חוסל בתקיפה בעיר עזה שבצפון הרצועה.

ידיעת הזהב שהובילה לאיתור של אבו עוביידה הגיעה ממידע מודיעיני שהביא השב"כ. מרגע שהבינו שיש הזדמנות ממשית לחסל אותו, נערכו יחד עם חיל האוויר תוך זמן קצר - והוציאו לפועל את החיסול מחמ"ל המבצעים של שב"כ.

בעיניי מערכת הביטחון - אבו עובדיה היה ציר מרכזי בחמאס. ההערכה היא שהחיסול יביא להשפעה מורלית על הארגון, וגם ישפיע על מבצעי התודעה שמבצע ארגון הטרור. מעבר לכך, אבו עוביידה גם ידוע בקרבה שלו לבכירי חמאס.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בישיבת הממשלה לחיסולו של דובר חמאסעוד בטרם אושרה סופית, ואמר בעקיצה כי "הודעת חמאס על אבו עובדייה לא מגיעה - כנראה אין מי שידברר. תקפנו את דובר החמאס, דובר ארגון הרשע הרצחני, אבו עוביידה. אני מקווה שהוא כבר לא איתנו, אבל אני שם לב שאין מי שידברר את השאלה הזאת בצד של החמאס", אמר.