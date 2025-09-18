הותר לפרסום: סא"ל במיל' יצחק הרוש וסמל אורן הרשקו נפלו בפיגוע במעבר אלנבי

מומלצים -

דובר צה"ל התיר הערב (חמישי) לפרסם את שנות שני חיילי צה"ל שנרצחו בפיגוע במערב אלנבי: סא"ל (מיל') יצחק הרוש בן 68 מירושלים, קצין ביחידת המילואים 309 של המנהל האזרחי, וסמל אורן הרשקו בן 20, מתל מונד, מש"ק קישור לכוחות זרים, חטיבת תבל.

מתחקיר ראשוני של הפיגוע עולה כי המחבל הגיע מהצד הירדני במשאית סיוע הומניטרי כשהוא חמוש באקדח ובסכין - ופתח באש לעבר ישראלים. כוח שנמצא במקום השיב אש ונטרל את המחבל. המעבר נסגר בצד הישראלי. לאחר ביצוע פעולות החייאה מתקדמות, נאלצו פראמדיקים של מד״א בסיוע כוח רפואה של צה"ל לקבוע את מותם של 2 גברים בני 68 ו-20.

גורם ביטחוני הבהיר כי המחבל הוא אזרח ירדני אשר צבא ירדן שכר אותו לטובת שינוע משאית הסיוע מירדן לרצ״ע - הנהג הגיע מהצד הירדני למעבר אלנבי והחל לבצע ירי עם הגעתו למעבר, טרם בידוק המשאית.