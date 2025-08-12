קרן היינד רג'אב לא נחה: תלונות נגד הרמטכ"ל ובכירי צה"ל

מומלצים -

הקרן האנטישמיות "היינד רג'אב" שפועלת למעצר חיילי צה"ל בחו"ל לא נחה. היום (שלישי) הודיעה שהגישה תלונה לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג נגד הרמטכ"ל אייל זמיר, מפקד חיל האוויר תומר בר, אלוף יניב עשור, האלוף א’ מיחידה 8200, מפקד בסיס פלמחים, מפקד טייסת “הנחש השחור” ודובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי. לטענתם, אלה האחראים להרג עיתונאי אל ג'זירה ופעיל חמאס אנס אל-שריף ועמיתיו.

נזכיר כי אתמול, צה"ל אישר כי תקף את המחבל אל שריף במרחב העיר עזה. על פי הדיווחים, "עיתונאי" נוסף, מוחמד קריקע, נהרג בתקיפה בבית החולים שיפא שברצועת עזה. סך הכל דווח על חמישה הרוגים, במה שכבר זוכה לכינוי "טבח העיתונאים".

צה"ל הוסיף כי אל שריף שימש כראש חוליה בחמאס וקידם מתווי ירי רקטות נגד ישראל וצה"ל. בעבר נחשף מידע מודיעיני ומסמכים רבים שנמצאו ברצועת עזה, המאשרים את שיוכו הצבאי לארגון הטרור חמאס. כאמור, המסמכים מאשרים פעם נוספת את פעילות הטרור שלו, ממנה ניסתה רשת אל ג'זירה להתנער.