אבינתן אור מדבר לראשונה: "שמעתי על כל מה שעשיתם בשבילי"

אבינתן אור, ששוחרר ביום שני משבי חמאס ושב לישראל, מדבר לראשונה: "אני בסדר גמור, עייף ותשוש, אבל בקרוב ניפגש ונשלים את כל הפערים. שמעתי על כל מה שעשיתם בשבילי, עוד לא שמעתי הכל - אבל לאט לאט. אני אוהב אתכם".

אבינתן שב לישראל אחרי 738 ימים בשבי החמאס - והתאחד עם משפחתו ובת זוגו, שורדת השבי נועה ארגמני, שחולצה אחרי כשמונה חודשים מרצועת עזה. אבינתן ונועה נחטפו ממסיבת הנובה והופרדו על ידי מחבלי החמאס.

אתמול פרסמה נועה פוסט ברשתות החברתיות אחרי האיחוד של השניים, וכתבה: "כנגד כל הסיכויים חזרנו הביתה והתאחדנו שוב. כל אחד מאיתנו ראה את המוות מול העיניים בכל כך הרבה הזדמנויות ולמרות זאת, אחרי שנתיים בנפרד אנחנו סוף סוף עושים את הצעד הראשון שלנו ביחד במדינת ישראל".