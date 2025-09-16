כאוס בסיוע ועובדים זרים שנמלטו: כשלי משרד החקלאות במלחמה

מומלצים -

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, פרסם היום (שלישי) דו"ח נוסף - החמישי במספר - בסדרת הביקורות על התנהלות המדינה במלחמת חרבות ברזל, המתמקד במשבר בענף החקלאות ובקידום התיירות באילת.

במתקפת ה־7 באוקטובר נרצחו ונחטפו 56 חקלאים, 52 עובדים זרים ו־13 סטודנטים. בנוסף, נפגעו 25 רפתות, והנזק הישיר לענף החקלאות בחצי השנה הראשונה של המלחמה הסתכם ב־670 מיליון שקלים. בכל חודש נרשמה ירידה של 163 טונות בתוצרת המקומית.

המבקר מצביע על כשלי משרד החקלאות, בהם עלייה חדה במחירי הפירות והירקות- 10.8% בין אוקטובר 2023 לאוגוסט 2024 - העלייה החדה ביותר בחמש השנים האחרונות. לטענתו, הממשלה התקשתה להתמודד עם ההשפעות הכלכליות של המלחמה גם שנה לאחר פריצתה.

עוד נמצא כי המשרד לא הכין תרחיש אסון מאז 2010, ולא עדכן את תרחיש הייחוס הענפי מאז 2015 - אף שצריכת הביצים במשק עלתה מאז ב־55%. בנוסף, ניהול המשבר התבסס על גליונות אקסל מיושנים, במקום על מערכת ייעודית שפיקוד העורף פיתח כבר ב־2015. מערכת חדשה הוטמעה רק ביוני 2025.

המבקר מתריע גם על מחדלים במיפוי שטחים חקלאיים חיוניים: כ־33.8% מגידולי הירקות, כ־31.8% מגידולי השדה, כ־31.4% מהמטעים וכ־67% מייצור הביצים בישראל מצויים ביישובי קו העימות בצפון ובחבל תקומה. רק לאחר הפגיעה הקשה פעל המשרד להקצות שטחים חלופיים.

צפו בדבריו של מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן

עוד נמסר, כי פערי המיגון בחקלאות, של לפחות אלף מיגוניות, נבעו מכך שהמשרד לא פרסם את הקריטריונים לקבלת מיגוניות, ואישר הצבה של 303 מיגוניות - רק כ-61% מהבקשות, בנוסף לכ-600 מיגוניות שהוצבו בעוטף עזה.

בנוסף, למרות שחקלאי הגולן והגליל העלו את הצורך במיגוניות באזורם, היעדר המיגון פגע ברצף התפקוד של החקלאים. יצויין כי במהלך המלחמה הציב המשרד 571 מיגוניות באזור - כ-60 אחוז מכלל המיגוניות שהוצבו במלחמה, מה שמדגיש את פערי המיגון.

מבחינת כוח אדם, המבקר קובע כי משרד החקלאות לא נערך לנטישה של העובדים הזרים בזמן מלחמה, ולא סגר הסכמים בילטרליים עם מדינות נוספות מלבד תאילנד, למרות שהתבקש לכך כבר לפני עשור. גם שלושה הסכמים שנחתמו במהלך המלחמה עם אקוודור, מלאווי וסרי לנקה היו לא ישימים, ולא ענו על הצורך הדחוף.

המבקר: אילת חייבת שינוי עומק - מבחינת תיירות, תשתיות ובריאות

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, קבע כי כדי למנוע את הישנות המשבר שחוותה אילת בשנים האחרונות, ובמיוחד במלחמת חרבות ברזל, על משרדי הממשלה ליישם בפועל את החלטות הממשלה בעניינה ולחולל שינוי משמעותי. בין ההמלצות:

1. שיקום ושדרוג תעשיית התיירות שנפגעה במלחמה וחיזוק החוסן התיירותי של העיר.

2. השלמת פרויקטי תשתית בתחומי התיירות, פני העיר, התרבות וההשכלה.

3. הרחבת בסיס הכלכלה המקומית ופיתוח אפשרויות תעסוקה מגוונות לצד חיזוק ההון החברתי והאנושי בעיר.

4. שיפור הנגישות התחבורתית לאילת - באמצעות קידום תוואי הרכבת, שדרוג כביש 90 והרחבת הפעילות האווירית בנמל התעופה רמון.

שדרוג שירותי הבריאות והגדלת המענה לפערים קיימים, כולל פתרון לסוגיית ניוד מטופלים וכוח אדם רפואי שתלוי בקווי התחבורה והטיסות לעיר וממנה.

תגובת משרד התיירות לדו"ח מבקר המדינה

לגבי פיתוח רצועת החוף באילת: עם כל הכבוד, לאור ניסיון רב שנים בתחום, המשרד אינו מסכים עם הביקורת לגבי שיטת התקצוב של הפרויקט, שלכאורה מעכבת את הביצוע, שכן פרויקט בסדר גודל כזה, המבוצע באזור תיירותי פעיל, אינו יכול להתבצע במלואו בבת אחת אלא רצוי שיתבצע בשלבים, לפי זמינות ביצוע של המקטעים. בנייה בו-זמנית של כל הרצועה עלולה לפגוע בתנועת המבקרים בשל חסימת הגישה לכל החופים ויצירת מפגעים סביבתיים.

כמו כן, יודגש, כי המשרד פעל בהתאם להחלטת הממשלה ואף מעבר לכך: המשרד הקצה תקציבים גבוהים בהרבה מהתקציב שנקבע בהחלטת הממשלה (כ-300 מלש"ח בין השנים 2020 ל-2024) באופן שמאפשר פיתוח מספר גדול יותר של מקטעים ברצועת החוף. המשרד סבור ששיטת אישור התקציבים מבטיחה גמישות תפעולית ומונעת עיכוב פעילות עד למימושם.

לגבי מחלוקת עם קק"ל: זו אינה מוכרת למשרד והוא אינו אחראי לה, כמו גם לתפעול האתר, שכן המשרד עוסק רק בהקמה.

לגבי קידום ושיווק של אירועי תיירות רבי משתתפים: משרד התיירות דוחה את טענת מבקר המדינה, שכן שיווק אירועי תיירות רבי משתתפים בוצע במלואו ואף מעבר לכך. בין השנים 2020-2022 השתתף משרד התיירות בקידום 37 אירועי תיירות באילת ובחבל אילות בסך כולל של למעלה מ-21 מלש"ח, המהווים 40% יותר מהמצוין בלשון ההחלטה.