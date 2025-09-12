דיווח ערבי: אחרי ניסיון החיסול של ישראל בקטר, מקורות בחמאס לא שוללים שחלק מהנהגת הארגון תעבור לאלג'יריה או למאוריטניה כאשר גם מלזיה, טורקיה ומצרים נלקחות בחשבון (ברוך ידיד)