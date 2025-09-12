טראמפ על התקיפה בקטאר: "מקווה שלא תשפיע על עסקת חטופים"
נשיא ארצות הלילה דיבר עם כתבים מחוץ לבית הלבן בוושינגטון והביע דאגה גדולה לעסקה ברקע התקיפה נגד בכירי חמאס בקטאר • מגעים בין מצרים קטאר ומדינות ערביות בעניין אבטחת בכירי • העדכונים מהיום ה-707 למלחמה
היום ה-707 למלחמה: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע דאגה הבוקר (שישי) ברקע התקיפה הישראלית בקטאר, כשאמר כי הוא "מקווה שלא תשפיע על עסקת חטופים".
מגעים בין מצרים קטאר ומדינות ערביות בעניין אבטחת בכירי חמאס, בעקבות ההערכה שישראל עשויה לתקוף פעם נוספת בקטר. על פי מקור מצרי, הציעה אלג'יריה לארח את חמאס אך מצרים מתנגדת ומעדיפה לארח את משלחת חמאס בתחומיה (ברוך ידיד)
שר החוץ הירדני, איימן א-ספדי: "ישראל רואה את עצמה מעל החוק הבינלאומי ומאיימת על ביטחון האזור והעולם במדיניות דיכוי גזענית (ניר מגנזי)
דיווח ערבי: בחמאס מאשימים את ארצות הברית כמי שהייתה שותפה למהלך הטעיה, שאפשר לישראל "לתקוף את הנהגתה בזמן שהיא מתכנסת כדי לדון במתווה להפסקת האש" (ברוך ידיד)
דיווח ערבי: אחרי ניסיון החיסול של ישראל בקטר, מקורות בחמאס לא שוללים שחלק מהנהגת הארגון תעבור לאלג'יריה או למאוריטניה כאשר גם מלזיה, טורקיה ומצרים נלקחות בחשבון (ברוך ידיד)
דיווח בלבנון: תקיפה ישראלית בעיירה עיתא אל-ג'בל, בדרום המדינה, שני אזרחים נפצעו (ניר מגנזי)
לפי דיווח ב"פוליטיקו", נשיא ארה"ב טראמפ חושד חודש כי ראש הממשלה נתניהו מחבל במכוון במו"מ: "כל פעם שיש התקדמות במו"מ – הוא מפציץ מישהו" (אואן אלתרמן)
