עינב צנגאוקר: "כולם מבינים שנתניהו הוא מלאך החבלה העולמי"

ברקע הצהרות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, משפחות חטופים נשאו היום (שבת) הצהרה בשער בגין של הקריה בתל אביב. עינב, אמו של החטוף מתן צנגאוקר, אמרה כי "תם עידן הספינים, כל העולם מבין מי זה מלאך החבילה העולמי. בשנתיים האחרונות נתניהו חיבל בכל סיכוי לעסקה", ואמרה כי במידה "ואתה חוזר בלי הסכם - מחכה לך פה גיהנום"

עינב הוסיפה ואמרה כי "כל עם ישראל יודע, לא רק שיש עסקה על השולחן, חמאס הסכים לה וכל העולם ערב לה". בהמשך, תקפה את נתניהו על ציון 20 החטופים בנאומו בעצרת האו"ם: "בניגוד למסע השקרים של מלאך החבילה, יש 48 משפחות שהיקירים שלהם בשבי בעזה וכולם צריכים לחזור. לא רק אלה שהוא פנה אליהם".

איציק, אביו של החטוף איתן הורן ושל שורד השבי יאיר, פנה לראש הממשלה ולקבינט ושאל: "מה עשיתם השבוע בשביל להציל את חייו של בני", והוסיף כי "התשובה היא כלום". בהמשך, התייחס לנאומו של ראש הממשלה ואמר כי "בנאום שלך באו"ם כולם יצאו כשדיברת, כאחרון המצורעים היית", והבטיח כי במידה ונתניהו לא יביא להסכם כולל, הוא "יהיה לעד מצורע".

עמרי, בנו של עודד ליפשיץ שנרצח בשבי ברצועה, פנה לציבור וטען כי ראש הממשלה "הנחה להפציץ למוות את החטופים החיים, ולהעלים לעד את החללים". בהמשך, אמר עמרי כי מטרת המלחמה היא "למשוך זמן ולהשכיח את מחדל השבעה באוקטובר. זו הסיבה שנתניהו התעקש לטרפד ולפוצץ כל הזדמנות שהייתה לשחרר את החטופים".

כאמור, הנשיא טראמפ אמר אמש אחר נאומו של ראש הממשלה נתניהו באו"ם כי "נראה שתהיה לנו עסקה בעניין עזה". ברשת CNN האמריקנית דווח כי להצעה 21 סעיפים, בהם שחרור כל החטופים תוך 48 שעות ונסיגה הדרגתית של צה"ל מהרצועה - ללא תקצוב בזמן. חמאס הגיב לכך ואמר כי לא קיבל הצעה חדשה.