שני החטופים החללים שהושבו הלילה לישראל - ענבר הימן ורס"ם מחמד אלאטרש

שני החללים שהושבו הלילה לישראל הם ענבר הימן ורס"ם מחמד אלאטרש. כך מסר הבוקר (חמישי) משרד ראש הממשלה, שציין כי "נציגי צה"ל הודיעו למשפחותיהם של החטופים כי יקיריהם הושבו לישראל והושלם זיהויים". עוד הוסיפו מטעם משרד רה"מ: "חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון שבהם".

מטעם דובר צה"ל נמסר: "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, נציגי צה״ל הודיעו למשפחות החטופים ענבר הימן הי״ד ורב סמל מתקדם מחמד אלאטרש ז״ל כי יקיריהם הושבו לקבורה.

על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, ענבר הימן הי״ד, נרצחה על ידי ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר 2023 וגופתה נחטפה לרצועת עזה. ענבר הי״ד, בת 27 במותה, נחטפה מפסטיבל הנובה, ובתאריך 15 בדצמבר 2023 נקבע מותה. הותירה אחריה הורים ואח.

מטעם מטה החטופים נמסר: "ענבר הימן (27) מחיפה, בחורה מחוננת, מלאת אהבה והכלה עם נתינה אין סופית. קרוביה מספרים שהייתה שופעת יצירתיות ומלאה בשמחת חיים. ענבר למדה במגמת קולנוע בבית הספר התיכון, ועם השנים הפכה לאומנית גרפיטי מוערכת בעלת סגנון ייחודי. בעולם האומנות הייתה מוכרת בכינויים Pink ו-Raven , וציוריה הוצגו בתערוכות במדינות שונות. לאחר חטיפתה הסלוגן "Free Pink" קרא לשחרורה, ונכתב על קירות, דגלים ופרטי לבוש ברחבי ישראל והעולם. ענבר ובן זוגה נועם אלון הכירו בלימודי תקשורת חזותית במרכז האקדמי ויצו חיפה, והיו אמורים להתחיל יחד את השנה הרביעית ללימודים. ענבר הגיעה למסיבת הנובה בתור "הלפרית" - תומכת לרוקדים שאינם חשים בטוב, וממנה נחטפה. ב-16.12 התבשרה משפחתה שענבר נרצחה ב07.10. ענבר הותירה אחריה שני הורים ואח".

על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, רב סמל מתקדם מחמד אלאטרש ז״ל, מסעווה שבט אל־אטרש, שירת כגשש בחטיבה הצפונית ברצועת עזה, נפל בקרב בבוקר ה-7 באוקטובר וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס. מחמד ז״ל, בן 39 בנופלו, בתאריך 24 ביוני 2024 נקבע מותו. הותיר אחריו הורים, אחים, שתי נשים ו-13 ילדים".

הלוויתו של רס"ם אלאטרש צפויה להתקיים היום בשעה 13:00 ביישוב הבדואי סעווה. משפחתו אמרה כי מדובר עבורם בסגירת מעגל. נימר, אחיו, סיפר כי "ההלוויה תהיה לפי מנהג הבדואים ומנהג צבאי. זו סגירת מעגל בשביל מחמד ובשבילנו. לפחות יש לו קבר. הוא היה אדם אמיץ, גם בשבט, היה אדם של אחריות ומשפחה. הוא היה מנהיג . כל המשפחה נהגה להתייעץ איתו, כאח בכור. המעגל סוף סוף נסגר. השנתיים האחרונות היו עבורנו קשות, לפעמים לא ידענו אם הוא חי או מת. זה שמביאים אותו לקבורה סוגר את המעגל"