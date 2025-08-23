מומחים מסבירים: מדוע ישראל נכשלת בדעת הקהל העולמית?

מומלצים -

הקרב על התודעה במלחמה הזאת הופך להיות משנה מציאות וקובע מהלכים להמשך, אז איך קורה שישראל מוצאת עצמה מובסת פעם אחר פעם? הערב (שבת), בכתבה ששודרה ב"מגזין השבת", בכירי ההסברה מתייצבים לראשונה, מול המצלמות שלנו וחושפים את מאחורי הקלעים: מדוע מדינה עם כלים אדירים ויכולות טכנולוגיות עצומות - נכשלת על דעת הקהל העולמית.

צפו בכתבה של ינון שלום יתח - בראש העמוד