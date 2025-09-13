יורט טיל ששוגר מתימן, לא דווח על נפגעים | כל העדכונים
הלילה - זעקות במספר אזורים במדינה בעקבות שיגור חות'י • בעקבות התקיפה בדוחא: רה"מ קטר נפגש בניו יורק עם טראמפ וראשי הממשל האמריקני • דיווחים על תקיפה בעזה נגד גורמים משמעותיים
מומלצים -
היום ה-708: הטרור החות'י לא מפסיק - והלילה (בין שישי לשבת) שוגר טיל מתימן לעבר ישראל. אזעקות הופעלו במגוון רחב של אזורים. התמרון העצים בעזה ממשיך - כאשר באלג'זירה מדווחים כי מפקד משטרה נהרד בהפצצות בח'אן יונס.
מד"א: בהמשך לירי מתימן, בשלב זה לא התקבלו קריאות במוקד 101 של מגן דוד אדום לא על נפילות ולא על נפגעים (עדן בן שלוש)
ראש ממשלת קטאר מוחמד בן עבד א-רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני נפגש עם טראמפ בדוחא - בעקבות התקיפה במדינתו
דיווח באל-ג'זירה: תקיפת צה"ל בח'אן יונס - איש משטרת רפיח לשעבר, ג'אסר אל-משוחי, היה בין ההורגים
דובר צה"ל: בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במספר מרחבים בשטח המדינה, יורט טיל אחד ששוגר מתימן (עדן בן שלוש)