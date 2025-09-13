מומלצים -

היום ה-708: הטרור החות'י לא מפסיק - והלילה (בין שישי לשבת) שוגר טיל מתימן לעבר ישראל. אזעקות הופעלו במגוון רחב של אזורים. התמרון העצים בעזה ממשיך - כאשר באלג'זירה מדווחים כי מפקד משטרה נהרד בהפצצות בח'אן יונס.