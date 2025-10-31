שמעון אלקבץ במסע מרגש עם אביו של סמ"ר שי ארווס ז"ל

מאז האובדן הכבד מקדיש רפאל ארווס, אביו של סמל ראשון שי ארווס ז"ל שנפל ברצועת עזה באוקטובר 2023, את חייו להנצחת הבן. הוא מבקר פצועים, מנחם משפחות שכולות ומפזר מדבקות שעליהן מונצח הבן בכל רחבי הארץ. זו משימת חייו. במסגרת סדרת כתבות "בארץ הגיבורים", יצא שמעון אלקבץ למסע מרגש עם רפאל ארווס ומביא לנו סיפור קורע לב על האב השכול שחייו לעולם לא יחזרו כשהיו. שני אבות שכולים, גורל אחד כואב - לפגוש את דור הניצחון. צפו בכתבה מתוך "קבינט שישי" - בראש העמוד