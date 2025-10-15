מתן אנגרסט ספד למפקדו דניאל פרץ: "היה תותח ואלוף - לכל מקום שאלך הוא איתי"

אלפי בני אדם משתתפים בשעה זאת בהלווייתו בהר הרצל של החלל סרן דניאל פרץ ז"ל שהוחזר מרצועת עזה. גם שורד השבי מתן אנגרסט הגיע להלווייה של מפקדו, סרן דניאל פרץ. "היה לי חשוב להצדיע ולחלוק כבוד אחרון למפקד שלי דניאל ז"ל", אמר מתן שמוקדם יותר נפגש עם הרמטכ"ל אייל זמיר.

מתן ספד למפקדו, כשאמר: "לא הכנתי מה לומר. אני בקושי עומד על הרגליים אבל זה המעט שאני יכול לעשות. אני מוכן להכנס עכשיו לעזה להחזיר אותו (איתי חן). אני בטוח ששלושתם מסתכלים מלמעלה. דניאל איתי ותומר הולכים איתי לכל מקום, הם תמיד איתי. דניאל היה דמות להערצה, הוא היה תותח ואלוף. אני שמח שאני במעמד הזה מדבר אחרי שנתיים של שבי, זה לא נתפס. אני רוצה להגיד תודה לכל חיילי צבא ההגנה לישראל, המשפחות השכולות, החטופים שכבר לא איתנו. תודה רבה לכולם, זה מעמד שהוא בלתי נתפס עבורי".

אני רוצה להגיד תודה רבה לכולם, סליחה שקצת התעכבתי. אתה תלך איתי עד יומי האחרון , גם בעולם הבא. הם הגיבורים שלי"

"דניאל הוביל את הקרב ההרואי שלנו באותה השבת. המעגל ייסגר רק כשאיתי חן יושב לקבורה באדמת ישראל, יחד עם כל החללים". בביקור של הרמטכ"ל העניק האחרון מחדש למתן את כומתת השריון וחיבק אותו: "אני מאושר לראות אותך פה, זה בלתי נתפס. אל תמהר, צריך לעכל את מה שעברת".

בתוך כך, נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לדניאל פרץ ואמר כי "כולנו שמחים כל כך בשיבת-ציון של אחינו המעונים ממעמקי השאול. וכולנו שבורי לב: על חטופינו החללים". הוא הוסיף: "באותו בוקר לפני שנתיים, פיקד סרן דניאל פרץ על 'צוות פרץ' בקור רוח ובאומץ עילאי. הוא היה ממש הקו הראשון מול גלי האויב. יחד עם חבריו לצוות הטנק, תומר ליבוביץ' הגיבור ז"ל, מתן אנגרסט שהתרגשתי לשוחח איתו היום, ואיתי חן הגיבור ז"ל".