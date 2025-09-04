המתווך הפלסטיני: "אם יש כוונה אמיתית - המלחמה בעזה יכולה להסתיים תוך שבועיים"

מומלצים -

מה מתבשל בסעודיה? ברוך ידיד, פרשן לענייני ערבים ב-i24NEWS, מדווח כי חמאס קיבלה עקרונית את המתווה הכולל לסיום הלחימה.

לפי הדיווחים, המגעים מתנהלים בסעודיה, שם נמצא גם בשארה בחבח, המתאם האמריקאי לשעבר. אליו הצטרף חוסיין א־שיח', סגנו של אבו מאזן, הפועל כדי למנוע מתקפה נרחבת על עזה ומנסה לתאם צעדים נוספים - זאת נוכח היעדר אישור כניסה לנציגים פלסטינים לניו יורק.

זאת ועוד - בריאיון לערוץ אל-ערבייה, המתווך האמריקני־פלסטיני מסר כי בוושינגטון התקיים דיון שבסיומו הוחלט לקדם הצעה אחת וסופית - שחרור כלל החטופים בתמורה לסיום המלחמה.

עוד צוטט אומר, בהקשר זה: "המלחמה בעזה יכולה להסתיים תוך שבועיים אם יש כוונה אמיתית... וטראמפ יכול ללחוץ על נתניהו כדי לסיים אותה באופן מידי". צפו בדברים:

לדבריו, ההחלטה התקבלה לאחר שבחמאס הבחינו בציוץ של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, והבינו כי מדובר בקו רשמי. בעקבות כך, הוחלט בתנועה להביע נכונות עקרונית לעסקה כוללת.

עם זאת, יש לציין כי בחבח ציין בריאיון: יצרתי קשר עם חמאס בנוגע להצעה האמריקאית לשחרר את כל השבויים הישראלים בתמורה לסיום המלחמה, אך נראה היה שהתנועה מהססת לגבי חומרת ההצעה".

חבר הלשכה המדינית של חמאס, עיזאת א-רישק, בתגובה לדיווחים: "נשיא ארה"ב, טראמפ, אמר: 'אני אומר לחמאס להחזיר מיד את כל 20 השבויים, לא 2, 5 או 7 – והדברים ישתנו במהירות'.

אנו אומרים לנשיא ארה"ב טראמפ - חמאס הסכים ב-18 באוגוסט להצעת המתווכות, המבוססת בעיקרה על הצעת וויטקוף, ונתניהו טרם הגיב. כמו כן, הבענו את נכונותנו לעסקה מקיפה שבה כל השבויים ישוחררו בתמורה למספר מוסכם של אסירים שלנו בבתי הכלא של 'הכיבוש', באופן שישיג הפסקת אש ונסיגה של 'הכיבוש'.

אנו מאשרים שנתניהו הוא המכשול האמיתי של עסקאות חליפין והפסקות אש... והוא רוצה מלחמה אינסופית".