כטב"ם של צה"ל ביצע נחיתת חירום בצפון הרצועה
אין חשש לדלף מידע והאירוע מתוחקר • דיווחים על תקיפות ישראליות בעזה ובדרום לבנון • כל העדכונים מהיום ה-680 למלחמה
היום ה-680 למלחמה: כטב"ם של צה"ל ביצע היום (שבת) נחיתת חירום בצפון הרצועה, בעקבות תקלה טכנית. אין חשש לדלף מידע והאירוע מתוחקר. דיווחים על תקיפות ישראליות בעזה ובדרום לבנון.
כטב"ם של צה"ל ביצע נחיתת חירום בצפון הרצועה, בעקבות תקלה טכנית. אין חשש לדלף מידע והאירוע מתוחקר (ינון שלום יתח)
דיווחים פלסטיניים על תקיפה אווירית באזור העיר חמד, צפונית-מערבית לחאן יונס (לינה עבד)
דיווח לבנוני: כטב"מים ישראלים חגים באינטנסיביות מעל דרום ובקעת הלבנון (לינה עבד)
דיווח לבנוני: כטב"ם ישראלי הטיל פצצת רעש לעבר חקלאים בתוך מטע זיתים בכפר כילא שבדרום המדינה (לינה עבד)
דיווחים בלבנון: כטב"ם ישראלי תקף דחפור בכפר עיתרון שבדרום המדינה (לינה עבד)
