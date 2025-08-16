כטב"ם של צה"ל ביצע נחיתת חירום בצפון הרצועה

אין חשש לדלף מידע והאירוע מתוחקר • דיווחים על תקיפות ישראליות בעזה ובדרום לבנון • כל העדכונים מהיום ה-680 למלחמה

כתבי i24NEWS