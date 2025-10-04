חמאס הביע נכונות להסכם, רה"מ: נערכים ליישומו המיידי; טראמפ: "לחדול מההפצצות" | חדשות השבת

סיכום חדשות השבת: חמאס הודיע הלילה (בין שישי לשבת) כי הוא מוכן להיכנס למשא ומתן ולדון בפרטי תוכנית טראמפ, ולשחרר את כל החטופים לפי המתווה המוצע. הנשיא האמריקני הודיע לאחר מכן כי הארגון "מוכן לשלום מתמשך", ודרש מישראל להפסיק באופן מיידי את התקיפות ברצועה. לשכת נתניהו פרסמה במהלך השבת הודעה בה נכתב: "נערכים ליישום מיידי של תוכנית טראמפ".

חמאס: מוכנים להיכנס למו"מ ולשחרר את החטופים; טראמפ: על ישראל לחדול מההפצצות

ארגון הטרור הודיע בלילה בין שישי לשבת על נכונותו להיכנס מיידית למשא ומתן, במטרה לדון בפרטי הצעת הנשיא האמריקני. חמאס לא התייחס לסעיפי הגליית הבכירים או פירוז הנשק, ואמר כי הוא מסכים לשחרור כל החטופים, החיים והמתים, לפי מתווה טראמפ. הנשיא הגיב ואמר כי הארגון "מוכן לשלם מתמשך" ודרש מישראל להפסיק באופן מיידי את התקיפות ברצועה - "כדי שנוכל לשחרר את החטופים בבטחה ובמהירות".

לכתבה המלאה>>>

לשכת ראש הממשלה: "נערכים ליישום מיידי של תוכנית טראמפ"

זמן קצר לאחר הודעת הנשיא טראמפ, הודיעה לשכת נתניהו במהלך השבת כי ישראל נערכת לשלב הראשון של התוכנית לשחרור מיידי של כל החטופים. בהמשך, אמר הרמטכ"ל זמיר כי "כלל יכולות צה"ל יוקצו לטובת הגנה על כוחותינו". גורם ישראלי הבהיר כי עצירת התמרון אינן חלק מהפסקת האש הרשמית שתחול - אלא כזו שמאפשרת לחמאס להתחיל בהתארגנות לשחרור החטופים.

לכתבה המלאה>>>

"הפסקת אש בהישג יד": העולם מגיב לידיעות על ההתקדמות במו"מ

מנהיגי מדינות שונות הגיבו לדיווחים על ההסכם שנרקם לסיום המלחמה בעזה. נשיא צרפת, עמנואל מקרון, אמר כי "יש לממש את התחייבות חמאס ללא דיחוי, אנו נמלא את מלוא חלקנו בהתאם למאמצנו באו"ם". קנלצר גרמניה: "אחרי כמעט שנתיים של מלחמה, זהו הסיכוי הטוב ביותר לשלום". בנוסף להם, יו"ר האופוזיציה לפיד אמר כי הוא הודיע לממשל האמריקני כי ייתן לנתניהו "גב פוליטי" להמשך המהלך.

התגובות מהעולם>>>

דיווח: מחלוקת בחמאס על המשך המשא ומתן

דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל": בכירי הלשכה המדינית של חמאס תומכים בהסכם טראמפ, למרות הסתייגויות משמעותיות בו. לפי הדיווח, מפקד הארגון בעזה, עז-א דין אל-חדאד, "מוכן להתפשר", אך אמר למתווכות כי ארגון הטרור מעוניין להשאיר בידו את הנשק הקל - "לצורכי הגנה".

עדכונים שוטפים>>>