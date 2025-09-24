22 פצועים בפגיעת כטב"ם אילת - בהם 2 באורח קשה; צה"ל: בוצעו ניסיונות יירוט - שכשלו

מומלצים -

כטב"ם ששוגר מתימן פגע היום (רביעי) סמוך לאזור תיירות מרכזי באילת. 22 נפצעו - בהם שני גברים כבני 3- ו-60 שנפצעו באורח קשה מרסיסים. אדם נוסף נפצע בינוני, 19 נפצעו קל ו-5 נפגעי חרדה. כולם פונו על ידי צוותי מד"א לבית החולים יוספטל בעיר.

מצה"ל נמסר כי בוצעו שני ניסיונות יירוט שכשלו. כוחות חילוץ והצלה פועלים במרחב בו התקבל דיווח על נפילה. כוחות משטרה מבודדים את זירת האירוע. נזק כבד נגרם במקום. מכבאות והצלה נמסר כי נותר בשטח חומר נפץ. בהמשך עדכן מפקד מרחב דרום בכבאות והצלה טפסר איציק עוז כי האירוע בשליטה.

מהמרכז הרפואי יוספטל עדכנו כי "בעקבות אירוע נפילת הכטב"ם באילת, עד כה התקבלו במרכז הרפואי כ־15 פצועים. מתוכם, אחד במצב קשה, אחד במצב בינוני והשאר במצב קל. צוותי הרפואה של המלר"ד וצוותי החירום של בית החולים מטפלים בכל הפצועים וערוכים למתן טיפול בפצועים".

פראמדיק מד"א אייל דדון סיפר: "ברגע ששמענו את ההתראה על חדירת כטב"ם באילת נכנסנו למרחב מוגן עפ"י הנחיות פיקוד העורף. כעבור מספר רגעים התקבלו דיווחים במוקד על פגיעה וכוחות גדולים של מד"א שכללו אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ וכונני תגובה מהירה של מד"א הוזנקו למקום. במקום הייתה שריפה שכובתה ע"י לוחמי האש ואנחנו ביצענו סריקה במקום ופתחנו נקודת ריכוז נפגעים. הענקנו טיפול רפואי לכ-20 פצועים, בהם 2 קשה שסבלו מפגיעות רסיסים קשות בגפיים. כל הנפגעים פונו ע"י צוותים של מד"א לבית החולים כשהם בהכרה".

משה ניסנפור, עד ראייה, סיפר: "יצאתי למרפסת של המלון והיה פיצוץ הייתי בטוח שיירטו אותו. אחרי כמה שניות היתה עוד אזעקה ואז ראיתי את הכטב"ם נוחת, היה עשן ופיצוצים".

משרד הבריאות מעדכן כי בהמשך להנחיית חמ"ל אשפוז של משרד בבריאות פצוע אחד כבן 70 מפונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב קשה, פצועים נוספים יפונו לבית החולים במסוק.

מפקד מרחב אילת, נצ"מ אלון כלפון, מקיים כעת הערכת מצב בזירת האירוע - "אנו קוראים לתושבים, לאורחי העיר ומבקריה, להימנע מהגעה לזירת האירוע ולאפשר למשטרה ולכוחות הביטחון וההצלה להשיב את הסדר למקום".

בכבאות והצלה הוסיפו כי "לוחמי האש מתחנת אילת הגיעו למקום האירוע ומצאו שרידי נפילה, כאשר בשטח נותר חומר נפץ. נגרם נזק לרכב. צוותי לוחמי האש פועלים בזירה לביצוע סריקות, פינוי וטיפול בחומר הנפץ עד להסרת הסכנה, בשיתוף גורמי החירום הנוספים".

גם כוחות צה"ל הוקפצו לזירה ומסייעים בפינוי המרחב ובמתן מענה רפואי ראשוני. מסוק של חיל האוויר הוזנק ומסייע ברגעים אלה בפינוי פצועים בזירה. "צה"ל קורא להישמע להנחיות פיקוד העורף, עם קבלת התרעה יש להיכנס למרחב המוגן למשך עשר דקות, אלו הנחיות מצילות חיים", נמסר.

ראש עיריית אילת אלי לנקרי קיים הערכת מצב בזירת הנפילה ואמר: "לצערנו מדובר בנפילה שלישית בתוך פחות משבועיים ועל אף שהם מנסים לשבש לנו את החיים, זה לא יצליח להם". עוד הדגיש את החשיבות במשמעת עצמית ואחריות אזרחית.

לאחר ששוב לא צלח היירוט הדגיש ראש העירייה כי הנושא מחייב תחקיר רציני ומעמיק. באותה נשימה שב ודרש להסיר מיידית את האיום החות'י: "צה"ל יודע לעשות את זה וחובה לעשות את זה" אמר והזכיר כי על רקע האיום החותי, נמל אילת מושבת כבר שנתיים. "התשובה לחות'ים היא להמשיך את החיים והשגרה תוך כדי תחקיר מעמיק של האירועים האחרונים והמשך מתן מענה הגנתי מלא לתושבי אילת ואורחיה עם מעטפת ההגנה הרחבה על המרחב, בים, באוויר וביבשה".

לצד פעולות של כל כוחות החירום וההצלה פועלים בזירה גם צוותי עירייה מאגף חירום וביטחון, סיירת תיירות וצוותי ניקיון.

לפני כשבוע, כטב"ם נוסף פגע בכניסה למלון בעיר, לא היו נפגעים באירוע.