המחלוקות והלחץ בארה"ב לסיים את המלחמה | פרטים חדשים

ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר נפגשו הערב (ראשון) פעם נוספת עם שליחו של הנשיא טראמפ, סטיב ויטקוף וחתנו של הנשיא, גראד קושנר כדי לדון בתוכנית 21 הנקודות של הנשיא טראמפ.

"לא מעט מהדיונים והפגישות מתעסקים בניסוח התוכנית", אמר ל-i24NEWS גורם המעורה בפרטים. "אחת הבעיות: איך מצד אחד אומרים שהרשות הפלסטינית לא תהיה מעורבת בשלטון בעזה - כפי שישראל דורשת, ומצד שני - לומר שהיא כן תהיה מעורבת - כפי שמדינות ערב דורשות".

משלחת מצרית צפוייה לצאת לקטאר ביום שני לפגישות עם בכירי חמאס. "אחרי פגישת טראמפ-נתניהו המוקד צפוי לחזור לבכירי חמאס בדוחא", אמר ל-i24NEWS גורם המעורה בפרטים. "חמאס נחשף למספר טיוטות של תוכנית 21 הנקודות של הנשיא - אך טרם נחשף למסמך הסופי".

גורם ישראלי העריך בשיחה עם i24NEWS כי בשלב זה קשה לראות את חמאס משחרר את כל החטופים כבר בשבוע הראשון ומסכים להתפרק מנשקו.

