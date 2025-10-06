דור המילואים – חלק ב': "אם הם עזבו הכל, מי אני שלא אגיע?"

בחום ובאבק של אזור האימונים בדרום, מתכוננים לוחמי המילואים לכניסה הקרובה לרצועת עזה. ביניהם רס"ל ש', בן 23 בלבד, שמספר ל-i24NEWS:

"אני אחגוג 23 בעזה. לעומת זאת, יש פה אנשים בני 40 ו-50 - עם ילדים, עסקים, חיים שלמים - שפשוט עצרו הכל ובאו. אז אם הם יכולים, מי אני שלא אגיע?"

הוא מספר שהאימונים בשטח "מדמים כמעט אחד לאחד את עזה. אנחנו לא מופתעים ממה שמחכה לנו בפנים. זה כבר הפך לבית שלנו בשנה האחרונה".

למרות גילו הצעיר והשירות הצבאי שזה עתה הסתיים, רס"ל ש' כבר הפך לשם קבוע במערך המילואים: "השתחררתי באוגוסט, ושבועיים אחרי כבר חזרתי למדים. החיים שלי זה בית–מדים–בית. זה לופ שלא נגמר".

עם ההכנות מגיעות גם ההתלבטויות: "יש לי חברים בתאילנד ובפסטיבלים. אני רואה תמונות מהם בזמן שאני פה, מזיע, לא ישן, לא אוכל. אבל זה לא מבלבל אותי. זו החובה שלי. ידעתי למה חתמתי כשבחרתי להיות לוחם".

בין המתאמנים יש גם מי שבחרה לתרום בדרך אחרת. רס"ל במיל' ליהיא ביטון, משקית מילואים בחטיבה 188, כבר צברה מעל 200 ימי מילואים:

"יכולתי לטייל, ללמוד, לעבוד - אבל זה הדבר הנכון בשבילי. אני לא רואה את עצמי במקום אחר. האזרחות תחכה לי - המלחמה לא יכולה לחכות".

הצעירים והמבוגרים, הלוחמים בשטח והעורף התומך - כולם יחד מרכיבים את מה שמכונה היום "דור המילואים": דור שממשיך להגיע, שוב ושוב, למרות הכל - ומתוך אמונה שבלעדיהם, אי אפשר. חלק ב' של הפרויקט המיוחד של i24NEWS.