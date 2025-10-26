שנה למבצע "ימי תשובה": תיעודים מהתקיפה הישראלית באיראן

היום לפני שנה, צה״ל השלים את מבצע "ימי תשובה". במסגרת המבצע הותקפו על ידי חיל האוויר באופן מדויק וממוקד בהכוונת אגף המודיעין מטרות צבאיות במספר מרחבים באיראן כתגובה להתקפות המשטר האיראני לעבר מדינת ישראל בחודשים שקדמו לכך.

דובר צה"ל

במבצע "ימי תשובה" הותקפו אמצעי ייצור של טילים בליסטיים שנועדו לפגוע במדינת ישראל. בנוסף, צה״ל השמיד מספר מערכי טילי קרקע-אוויר מתקדמות, פעולה אשר הרחיבה את חופש הפעולה האווירי בשמי איראן. יצוין כי הצלחת התקיפה העניקה יתרון מבצעי ליציאה למבצע "עם כלביא".