אל-ג'ולאני יעביר סיוע לעזה? ההצעה של ישראל | עמיחי שטיין

הכתב לענייני דיפלומטיה של i24NEWS, עמיחי שטיין, פרסם הערב (חמישי) כי ישראל הציעה לסוריה להעביר סיוע הומניטרי לרצועת עזה, כך מסר ל-i24NEWS גורם המעורה בפרטי המגעים. ההצעה עלתה במהלך הפגישות של השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר ובכירים ישראלים נוספים עם בכירים במשטר א-שרע.

ההצעה לסוריה מגיעה כשברקע נרשמה התקדמות מסויימת במגעים להסדר ביטחוני בין שתי המדינות. בשבועות האחרונים נפגשו מספר פעמים השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר ושר החוץ הסורי אסעד חסן א-שיבאני, בחסות השליח האמריקני המיוחד לענייני סוריה טום ברק.

בחודשים האחרונים ישראל איפשרה גם למדינות עמן אין לה יחסים דיפלומטים - כמו אינדונזיה - להעביר סיוע הומניטרי לרצועת עזה. היוזמה הישראלית כללה הצעה שסוריה תיתן את הסיוע ההומניטרי וישראל תעביר את הסיוע עצמו כשהאפשרות היא הצנחה ממטוסים או בהכנסה באמצעות משאיות, כך על פי גורם המעורה בפרטי השיחות.

לא ידוע מה הסורים השיבו להצעה הישראלית, אך היא כן מראה על התקרבות בין שתי המדינות. חבר הקונגרס הרפובליקני ג'ו וילסון שביקר בסוריה לאחרונה ואף נפגש עם הנשיא הסורי א-שרע אמר ל-i24NEWS כי בשלב מסויים בפגישה הנשיא הסורי אפילו דיבר על הסכמי אברהם. "ברור שזה מוקדם, אבל מי היה מאמין שנשיא סוריה יעלה את האפשרות הזאת - אם הנשיא אסד בחיים זה לא היה קורה", אמר חבר הקונגרס.

הממשל האמריקני מעוניין לראות איזשהי התקדמות בנסיונות להשיג הסכם בhטחוני בין ישראל לסוריה עד כינוס העצרת הכללית של האו"ם בעוד שבועיים, אליה יגיעו ראש הממשלה נתניהו ונשיא סוריה א-שרע.