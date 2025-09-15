פרסום ראשון: ארה"ב נתנה לישראל אור ירוק להמשך המבצע

מומלצים -

על רקע המתיחות בין ישראל לארצות הברית, בכיר אמריקני מסר ל-i24NEWS: "נתנו אור ירוק לישראל להמשיך את הפעולה הצבאית ברצועה - כולל כיבוש העיר עזה". כך פרסם הערב (שני) לראשונה, הכתב לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין. שטיין הוסיף כי בפועל, הוצאתם של מאות אלפי אזרחים כבר החלה, אבל כעת, ישנו "אישור רישמי" מאמריקנים. למרות הלחץ הצבאי - חמאס אינו מאותת כי הוא מעוניין לחזור לשולחן המשא ומתן בשלב זה. צפו בדיווח מתוך "המהדורה המרכזית"