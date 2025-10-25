תהליך הליווי של קציני בריאות הנפש עם הלוחמים שחזרו מעזה

הקרבות אולי נגמרו, אבל עבור אלפי לוחמי צה"ל המאבק בתסמיני הפוסט טראומה רק מתחיל, תסמינים שלא כולם רואים. סגן אלוף נטע לי צליכובר היא ראש ענף חוסן נפשי בצה"ל, מערך שהוקם במהלך המלחמה. בריאיון לכתבנו רוני שצ'וצ'ינסקי היא מספרת על ההבנה בצבא שיש צורך להכין את הלוחמים גם מנטלית, ועל העבודה מול המפקדים כדי שידעו לזהות בזמן מצוקה. וגם: למה העלייה בפניות לקב"ן מעידה דווקא על שינוי מגמה חיובי. צפו בכתבה מתוך "מגזין השבת" - בראש העמוד