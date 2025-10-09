בן גביר לוויטקוף וקושנר: "הייתם עושים שלום עם היטלר?"

מתקרבים לאישור העסקה: סטיב ויטקוף, השליח האמריקני למזרח התיכון, וג'ארד קושנר, מקורבו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, השתתפו הערב (חמישי) בישיבת הממשלה. הכינוס החל באיחור של כארבע שעות, כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מהתחלתו, בשל הפגישה שקיים עם השניים.

כאמור, במהלך הדיון, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שוחח עם ויטקוף וקושנר על הנושא. "אני נמצא כאן ליד רשימת המחבלים שמשחררים, רוצחי תינוקות, אונסי נשים. מכובדיי, אתם בחיים לא הייתם משחררים אותם בארצות הברית", אמר בן גביר.

השר לביטחון לאומי הוסיף: "אני מעריך אתכם על העבודה הקשה שאתם עושים ועל העזרה לישראל, אבל בואו נהיה אמיתיים - אתם לא הייתם תומכים בעסקה כזו. חוץ מזה, דיברתם על הסכמים כלכליים ועל לעשות שלום. עם חמאס אי אפשר לעשות שלום! הם רוצים לרצוח אותנו".

ויטקוף: "אני מבין אותך, אבל רוצה לספר לך סיפור אישי. היה לי ילד שמת ממנת יתר, ואני רציתי להרוג את המשפחה של מי שנתן לו את המנה. אבל כשהגעתי לבית משפט ראיתי את ההורים שלו שכל כך התביישו וביקשו סליחה, וסלחתי להם".

בן גביר: "מר וויטקוף, אבל זה ההבדל: אלו שרצחו אותנו ב-7.10 לא מבקשים סליחה. המשפחות שלהם גאות בזה. הם רוצים לרצוח יהודים".

קושנר: "אבל חמאס מבודד בכל העולם ומורתע".

בן גביר: "הייתם עושים שלום עם היטלר? החמאס זה היטלר. הם רוצים לרצוח אותנו".

בהמשך, השרה מאי גולן אמרה לקושנר: "אנחנו מדינה שוחרת שלום שרוצה שלום, אין לנו עם מי לעשות שלום, אין פרטנר בצד השני".

חתנו של הנשיא טראמפ השיב: "עשינו כאן עסקה שגורמת לחמאס להיות מבודד ולגורמים בעולם הערבי לרצות שלום, ההסכם שומר על ביטחון ישראל. אם נצטרך לפעול בכוח אז נפעל בכוח. או שזה ילך בדרך הטובה, או שזה ילך בדרך הקשה".