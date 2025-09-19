למרות המאמצים הדיפלומטיים - אין התקדמות במו"מ לעסקה

מומלצים -

למרות המאמצים הדיפלומטיים של וושינגטון והפגישה של שר הביטחון דרמר עם השליח ויטקוף בלונדון, בשטח אין התקדמות ממשית במשא ומתן - כך דווח הערב (שישי) בקבינט שישי של i24NEWS. גורמים בכירים המעורים בפרטים מסרו כי המגעים מתקיימים בשלב זה בעיקר מול ארצות הברית, במקביל למהלך הצבאי בעזה.

בישראל מסבירים כי המגעים נועדו לבנות מסגרת הסכם שתתאים לעקרונות שהציבה ישראל לסיום המלחמה, בראש ובראשונה השבת כלל החטופים. עם זאת, דרישות אלה ועמדת קטר הסרבנית לאחר ניסיון החיסול של בכירי חמאס מונעים התקדמות בשיחות.

עקב כך, המבצע הקרקעי צפוי להימשך עד אשר חמאס ייכנע לדרישות ישראל או יושג פתרון במישור הצבאי.