גורמים המעורים בפרטים: ויטקוף פועל לחדש את המו"מ עם חמאס

השליח האמריקני סטיב ויטקוף פועל מאחורי הקלעים לחדש את המגעים לעסקת חטופים, כך אומרים ל-i24NEWS הערב (חמישי), שני גורמים המעורים בפרטים. "אחרי הודעת חמאס, שבה פירטו את דרישותיהם לגבי עסקה כוללת הגענו למצב שבו גם הדרישות הישראליות ברורות וגם של חמאס בנוגע לעסקה שבה ישוחררו כל החטופים", אמר אחד מהם.

הנסיונות כרגע מתמקדים בנסיון למצוא גם מנגנון יעיל לשיחות וגם פתרונות כדי לגשר על הפערים בין הצדדים. ישנה הערכה בקרב חלק מהגורמים שאם יחלו שיחות במטרה להגיע לעסקה מלאה - המתווכות ינסו שהמגעים יתנהלו בקצב מהיר יותר מבעבר.

חמאס הודיע אתמול כי הוא מוכן להגיע לעסקה כוללת שבמסגרתה ישוחררו כל החטופים של ישראל. "בתמורה למספר מוסכם של מחבלים פלסטינים, סיום המלחמה ברצועת עזה, נסיגה מלאה של כוחות צה"ל מהרצועה, ופתיחת המעברים להכנסת כל צורכי הרצועה ותחילת השיקום", ציינו.

לשכת ראש הממשלה השיבה כי "לצערנו מדובר בעוד ספין של חמאס שאין בו דבר חדש". בלשכת נתניהו הדגישו שהמלחמה יכולה להסתיים מיד בתנאים שהקבינט קבע שכוללים שחרור כל החטופים, פירוק החמאס מנשקו, פירוז הרצועה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה והקמת ממשל אזרחי חלופי שאינו מאיים על ישראל. "רק תנאים אלו ימנעו מחמאס להתחמש מחדש ולחזור על טבח 7 באוקטובר שוב ושוב כפי שמבטיח", נכתב בסיום ההודעה.

גם שר הביטחון ישראל כ"ץ טען כי הודעת חמאס היא אחיזת עיניים. גורמים ישראלים טוענים שמטרת הארגון הייתה ונשארה "המשך השליטה בעזה במודל חיזבאללה". כלומר שגם אם חמאס מוכן לוותר על השלטון ברצועה, הוא רוצה להיות נוכח כארגון עם נשק, בדיוק כמו חיזבאללה בלבנון. "ההודעה של חמאס הייתה בסך הכל תגובה לציוץ של טראמפ מיום רביעי שבו הבהיר כי הגיע הזמן להפסיק עם העסקאות החלקיות לשחרור החטופים", אמרו הגורמים.

