רכבים של הצלב האדום, שחרור בפעימה אחת: כך יתבצע שחרור החטופים מרצועת עזה

מתאם השבויים והנעדרים תא"ל גל הירש אמר היום (ראשון) שההערכה היא כי החטופים ישוחררו משבי החמאס מחר השכם בבוקר כאשר השעה המוערכת היא בין 6 ל-7 בבוקר. עוד אמר כי ההיערכות לקליטת חטופים הושלמה כבר ביום שישי בערב וכי "יש היערכויות של ישראל מול הגורמים השונים, ביניהם הצלב האדום וכוחות הביטחון למקרה שתידרש הקדמה של השחרור לצורך פעולות נוספות".

"בכל שיירה של הצלב האדום יהיו 8-10 כלי רכב, כולל אמבולנס למקרה הצורך", הוסיף הירש, "כל מה שהצלב האדום ביקש מאיתנו - הם קיבלו. יהיו צוותים ישראלים שיפגשו אותם - מומחים בתחום שהתנסו בו בשנתיים האחרונות. במפגשים בין אישיים עם חטופים - המפגש הראשון יהיה עם גורם ישראלי".

במחנה רעים החטופים יפגשו את המשפחות בחדר ייחודי, שם יעברו בדיקה רפואית. המתחם ברעים עבר הגדלה משמעותית כיוון שמדובר בפעימה גדולה שלא הייתה בעבר. "כולם יהיו שם, ולכל משפחה תהיה פרטיות עם יקירם", אמר.

למעשה - 10 חטופים ייקלטו בתל השומר, חמישה בבילינסון וחמישה באיכילוב. "המטרה היא ליצור מתחם כספת, הרמטי, לתת להם את כל מה שהם צריכים", אמר והוסיף כי "ראש הממשלה הגיע לבחון את הדברים בימים האחרונים ונתן מספר דגשים והנחיות. אנחנו ערוכים עם סורוקה וברזילי למקרה שיידרש פינוי חירום של חטוף או חטופים על פי הצורך", ציין.

לאחר הגעת החטופים החיים - יחל שחרור החטופים החללים

אחרי שהחטופים יגיעו לרעים עם הצלב האדום - אנשיו יחזרו לרצועת עזה כדי לאסוף את ארונות החללים החטופים. "יבוצעו התאמות בכלי הרכב כדי להביא את החללים ארצה לקבורה", אמר. "מספר חללים חטופים צפויים לחזור לידינו כבר מחר. הם יגיעו לידינו, ייעטפו בדגל ישראל, יקבלו את הכבוד וייאמרו תפילות במעמד מכבד. הם יועמסו והשיירה תצא לזיהוי".

בנוגע לכוח המשימה שהוקם על מנת לאתר חללים חטופים שלא יחזרו מחר - של ארצות הברית, ישראל, קטאר, מצרים וטורקיה - ברגע שהחללים יחזרו הכוח הזה יתחיל לעבוד. במקום שבו תידרש פעילות הנדסית נאפשר הכנסת ציוד הנדסי, או מומחים אם יצטרכו. "אנחנו מקווים לפעול במהירות להשיב את כל החללים החטופים שלא יושבו מחר. השר דרמר הבהיר: 'הדרישה היא 100% מאמץ מצד חמאס'", אמר הירש.

לגבי החטופים שהיה חשש לחייהם - ביפין ג'ושין ותמיר נמרודי - אמר הירש כי "חמאס לא הגיש לנו רשימה - אלא אנחנו הגשנו רשימה של החטופים החיים והחטופים והחללים. ביפין ג'ושין ותמיר נמרודי לא הוגדרו כחללים ברשימה שהוגשה להם". "עדיין לא הגענו לוויכוחים מול חמאס על האם הם יודעים או לא יודעים הם קבורים", אמר.