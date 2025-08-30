חולץ ממרכז הרצועה: צה"ל ושב"כ השיבו לישראל את החלל החטוף עידן שתיוי

מומלצים -

כוחות צה"ל ושב"כ השיבו לישראל את החלל החטוף עידן שתיוי, כך הותר לפרסום הערב (שבת). הוא נחטף מפסטיבל הנובה, אליו הגיע כדי לתעד את חבריו שהופיעו. תחילה הוגדר כחטוף חי, אך ב-7 באוקטובר 2024, יום השנה הראשון למלחמה, הותר לפרסום כי הוא נרצח וגופתו נלקחה לרצועת עזה. שתיוי הושב לישראל במבצע במרכז הרצועה, בו חולץ גם החלל החטוף אילן וייס מקיבוץ בארי.

לאחר היוודע העובדה כי הוא נרצח כבר ביום הטבח, מטה משפחות החטופים סיפרו עליו: "אנו משתתפים בצערה הכבד של משפחת שתיוי. עידן אהב טבע, צילום וחיות. היה מחובר מאוד לכלבים ולבעלי חיים והיה אמור להתחיל את שנתו השנייה בלימודי קיימות וממשל באוניברסיטת רייכמן. עידן תמיד חשב על הזולת והקריב מעצמו למען האחר".

"ב-7.10 עידן הגיע לפנות בוקר לפסטיבל הנובה כדי לתעד את חבריו שניגנו והעבירו סדנאות, אך לא הספיק להיכנס. כשהחלה המתקפה, סייע עידן לבחור ובחורה שאותם פגש לראשונה ביציאה לאתר להימלט, בחירה שלבסוף הובילה לחטיפתו. עידן הותיר אחריו את הוריו אלי ודלית, שלושה אחים ואת בת זוגו סתיו", הוסיפו.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר כי "עידן היה סטודנט מוכשר לקיימות וממשל ואדם אמיץ לב: ב-7 באוקטובר 2023 הוא השתתף במסיבת הנובה, וכשהחלה מתקפת המחבלים הוא פעל כדי למלט ולהציל משתתפים רבים במסיבה. תוך כדי פעולתו הוא נרצח וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס לעזה.

יחד עם כל עם ישראל, רעייתי ואני שולחים את תנחומינו מעומק הלב למשפחת שתיוי. אני שב ומביע את הערכתי לצה״ל ושב״כ על פעולתם הנחושה והנועזת. עד כה הושבו ארצה 207 חטופים, 148 מהם בחיים. נמשיך לפעול ללא לאות בדרכים שונות ובנחישות כדי להשיב את כל חטופינו - החיים והחללים כאחד".

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל בהכוונה משותפת של מפקדת השו"ן באגף המודיעין ושב״כ חילץ את גופתו של החטוף עידן שתיוי ז"ל. המבצע התאפשר הודות למודיעין מדוייק. שתיוי ז"ל, נחטף ממרחב תל גמה ונרצח באכזריות על ידי מחבלי חמאס, זאת לאחר שפעל כדי למלט ולהציל אחרים ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר. בן 28 במותו. לאחר הליך זיהוי שנעשה במרכז הלאומי לרפואה משפטית, יחד עם מז"פ של משטרת ישראל והרבנות הצבאית, צוות החטופים באגף כוח האדם מסר את ההודעה למשפחתו. צה"ל, שב"כ ומשטרת ישראל משתתפים בצער המשפחות וימשיכו לעשות את כל המאמצים להשבת כלל החטופים".

אתמול הותר לפרסום כי כוחות צה"ל ושב"כ השיבו לישראל את החלל החטוף אילן וייס מקיבוץ בארי.

בצה"ל ציינו כי מבצע החילוץ המורכב, בוצע על ידי כוחות בפיקוד הדרום בשילוב אמ"ן, שב"כ וכוחות מיוחדים, והתאפשר הודות למודיעין מדויק של מפקדת החטופים, אגף המודיעין והשב"כ.

"לאחר הליך זיהוי שנעשה במרכז הלאומי לרפואה משפטית, יחד עם משטרת ישראל, צוות החטופים באגף כוח האדם, מסר את ההודעה למשפחה ולקהילת בארי. צה"ל ושב"כ משתתפים בצער המשפחות וימשיכו לעשות את כל המאמצים להשבת כלל החטופים", נמסר.