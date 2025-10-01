היום ה-726 למלחמה: בכיר בחמאס אמר היום(רביעי) ל-BBC: ״הארגון צפוי לדחות את תוכנית השלום של דונלד טראמפ לעזה, היא משרתת את האינטרסים של ישראל ומתעלמת מאלה של העם הפלסטיני". נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר מנגד: "כל המדינות הערביות חתומות, כל המדינות המוסלמיות חתומות, ישראל חתומה. אנחנו רק מחכים לחמאס, וחמאס יעשה את זה או לא - ואם לא, זה יהיה סוף עצוב מאוד״.

יחידת המסתערבים של מג"ב איו"ש עצרה מבוקש במחנה בלאטה שבשומרון. "הלוחמים הגיעו ללב שטח עוין בצורה חשאית ומסוערבת, נכנסו לעסק בו שהה החשוד וביצעו מעצר מהיר וממוקד", נמסר מהמשטרה וממג"ב (ינון שלום יתח) דובר צה"ל בערבית: ציר ראשיד ייסגר, התנועה דרומה תתאפשר למי שלא הספיק להתפנות מהעיר עזה