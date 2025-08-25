פרסום ראשון: התחקירים החדשים של המשטרה על 7/10

מומלצים -

הסמפכ"ל לשעבר דוד ביתן, שמונה על ידי המפכ"ל לתחקר מחדש את התנהלות המשטרה ב-7/10 הקים 36 צוותים שיתחקרו את זירות הלחימה בהן לחמו שוטרים, כל צוות בראשות קצין בדרגת נצ"מ או תנ"צ. יצוין כי הצוותים החלו את עבודתם בימים האחרונים.

ביתן בחר שלא לתחקר את החלטות המפקדים הבכירים, נושאים מערכתיים, היערכות מוקדמת ועוד. התחקירים יעסקו רק בסוגיות הטקטיות בכל זירה וזירה.

בצמרת המשטרה ניתן למצוא מחלוקות על ההתנהלות של המפקדים הבכירים ושל אגפי המטה הארצי ב-7/10 מה שגרם לחוסר אמון של רבים בארגון בסבב התחקירים הקודם. הדבר גם עמד ברקע החלטת המפכ"ל הנוכחי למנות את ביתן לתחקר מחדש את האירועים, אלא שלמרבה ההפתעה ביתן החליט לא לעסוק כלל בסוגיות המערכתיות.

אגב, כפי שנחשף ב-i24NEWS ביתן יקבל 700 אלף שקלים תמורת הובלת התחקירים. כך או כך, במשטרה טוענים כי "הסוגיות המערכתיות כבר תוחקרו בהליך סדור".