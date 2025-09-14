אמו של גיא גלבוע-דלאל: "הוא משמש כמגן אנושי על הקרקע"

מומלצים -

מירב, אמו של החטוף גיא גלבוע-דלאל אמרה הערב (ראשון) בריאיון לגל"צ כי בנה מוחזק מעל הקרקע בעיר עזה, ומשמש כמגן אנושי למחבלים.

בתחילת החודש פרסם ארגון הטרור חמאס אות חיים נוסף של גיא, החטוף בעזה 709 יום, וכשלצידו אלון אהל. הוא תועד כשהוא נוסע בג'יפ, לדבריו בתוך העיר עזה, ופוגש את אהל, אותו לא ראה תקופה ממושכת.

אות החיים הקודם של גיא פורסם בחודש פברואר האחרון, ובו נראה החטוף יחד עם אביתר דוד צופים ברחב ה"טקס" הציני שארגן חמאס, כשהשניים צופים בעומר ונקרט, אלי-ה כהן ועומר שם טוב מועברים לידי הצלב האדום - לקראת שחרורם מהשבי.

גיא הגיע ב-7 באוקטובר יחד עם אביתר דוד, עידן הרמתי ורון צרפתי למסיבת הנובה. עידן ורון נרצחו על ידי חמאס במתקפת הפתע, וגיא ואביתר החלו במנוסה מהמתחם יחד עם גל גלבוע-דלאל, אחיו של גיא. גל הצליח להימלט מהמחבלים, אך השניים נחטפו לרצועה.