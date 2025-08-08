סבתו של מתן אנגרסט על הקבינט: "החטופים לא מעניינים אותם"

מומלצים -

החלטת הקבינט המדיני-ביטחוני על כיבושה של העיר עזה בתוך כחודשיים מהיום מעוררת דאגה רבה בקרב משפחות החטופים. רינה אנגרסט סבתו של מתן החטוף ברצועה, התייחסה הבוקר (שישי) להחלטה ואמרה בריאיון לטליה כהן ב"חדר החדשות", כי "המצב איום נורא, אני מנסה להיכנס לראש של ראש הממשלה ויתר מקבלי ההחלטות - והחטופים פשוט לא מעניינים אותם. הלב שלנו נקרע".

"יש כאוס ואנחנו הולכים לכיוון איום ונורא בידיעה מוחלטת של הסוף - כי יש את הדוגמה של רצח ששת החטופים במנהרה, ברגע שכוחות צה"ל התקרבו לאזור", הוסיפה, "אני לא יודעת אם הם ישרדו עד אוקטובר, והמשפחות פשוט לא יכולות לחיות ככה, אנחנו נושמים רק כי צריך, אבל אלה לא חיים".

היא נשאלה האם לפי דעתה הרמטכ"ל אייל זמיר צריך להתפטר מתפקידו, והשיבה: "לא, שיישאר ויעמוד שם, שיהיה לפחות אדם אחד שיבוא ויגיד דברים אחרים. הם רוצים לפטר אותו כי הם לא מסכימים עם דבריו. אני יודעת שהוא נגד כניסה לעזור בו נמצאים החטופים".

אנגרסט התייחסה בהמשך דבריה לסרטונים הקשים שפורסמו בשבוע שעבר, בהם נראים אביתר דוד ורום ברסלבסקי. "אני מעריכה שמצבם של כל החטופים דומה לזה של שניהם" הוסיפה, "לא ראיתי את הנכד שלי כבר ארבעה וחצי חודשים ולא רוצה לחשוב על זה. כואב לנו הלב".