בתקשורת הלבנונית דיווחו הבוקר (שני) על הרוג כתוצאה מתקיפת כלי טיס ישראלי בעיירה אל-ביסריה שבמחוז צידון. מקור פלסטיני לערוץ "אל-ערבי אל-ג'דיד" הקטארי: המשלחת האמריקנית שהגיעה אמש לישראל, באה על מנת להסיר את המכשולים לקראת המעבר לשלב השני בהסכם.

בכירים אמריקנים: "סבורים שהמחבלים במנהרות ברפיח צריכים לקבל מעבר חופשי לאחר השבת גולדין" (עמיחי שטיין) ערוץ "אל-ערבי אל-ג'דיד" הקטארי מפי מקור פלסטיני: המשא ומתן הנוגע להימצאות פעילי חמאס ברפיח נמשך, המשלחת האמריקנית שהגיעה אמש לישראל שמה לה מטרה עיקרית - להסיר את המכשולים לקראת המעבר לשלב השני בהסכם (איילי כהן) דיווחים בלבנון על הרוג בתקיפת כלי טיס ישראלי בעיירה אל-ביסריה שבמחוז צידון (איילי כהן)