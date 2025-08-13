"טבח השמאל": שלטים הקוראים להשבת חטופים הושחתו בת"א

מומלצים -

שלטים הקוראים להשבת חטופים בגשר הירקון בתל אביב הושחתו הלילה (בין שלישי לרביעי). על השלטים רוססו בכתובות אלימות ומסיתות כנגד משפחות החטופים והמאבק להשבתם. בין היתר נכתב: "טבח השמאל" ו-"שמאלנים רוצחי יהודים".

עם גילוי ההשחתה - פעלו במטה המשפחות להחזרת החטופים להחלפתם במיידי. מטעמם נמסר: "משפחות החטופים קיבלו את הידיעה על כך בזעזוע עמוק. החטופים הם האחים והאחות שלנו, הם לא כלי פוליטי. הם אזרחי ישראל שנחטפו מעל אדמת ישראל. אף אחד לא שאל אותם לדעה הפוליטית שלהם כאשר נחטפו. אזרחים וחיילים כאחד".

עוד נמסר: "מטה המשפחות להחזרת החטופים מגנה כל אלימות, השחתה או פגיעה במשפחות ובסמלי החטופים במרחב הציבורי. כל השחתה כזאת היא בגידה בערכי המוסר והערבות ההדדית שלנו כישראלים זה לזה. שום מיעוט קיצוני, אלים ומוסת לא יאפיל על הקול הברור העולה מרוב עם ישראל - 80 אחוז דורש הסכם כולל להשבת חטופים וסיום המלחמה, באופן מיידי. ביום ראשון המוני אזרחי ישראל יצאו לרחובות ויזעקו להחזיר את החטופים. זאת התשובה שלנו".

נזכיר כי, ביום ראשון הקרוב עתיד להתקיים יום המחאה למען שחרור החטופים. בהתאחדות התעשיינים הודיעו כי הם יתמכו באישור חופש לעובדים המעוניינים להשתתף באירועים. נשיא ההתאחדות, ד"ר רון תומר, פנה באמצעות איגרת לכלל חברות התעשייה וההייטק החברות בה והביעה תמיכה באישור חופש לעובדים. הוא ציין: "התאחדות התעשיינים תומכת לאורך כל הדרך בהעמדת שחרור החטופים כיעד ראשון וראשי של מדינת ישראל. ההתאחדות הייתה בין הראשונות לשלב את לוגו מטה החטופים בלוגו הרשמי שלה, והשתתפה בפורום עסקי של המטה״. בהמשך האיגרת הדגיש נשיא ההתאחדות כי ערכי האחווה והתמיכה ההדדית הם יסודות חשובים בחברה הישראלית, והביע תקווה לשובם הקרוב של החטופים".

בנוסף, מספר מוסדות אקדמיים הודיעו על הצטרפותן ליוזמת השבתת המשק של משפחות החטופים והמשפחות השכולות של "מועצת אוקטובר". בהן: הטכניון, אוניברסיטת תל-אביב, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. מיוזמי השביתה נמסר: " "גם האקדמיה בישראל הבינה שהשתיקה הורגת".

בתוך כך, ההסתדרות הרפואית הוציאה הודעה בה נמסר לרופאים ולרופאות כי יוכלו לקחת חלק בפעולות המחאה השונות: "אלה ימים מורכבים לכולנו. תמונות החטופים השדופים מהדהדות אצל כולנו, מונעות מאיתנו לעבור לסדר היום. ההסתדרות הרפואית עמדה ותמשיך לעמוד לצד משפחות החטופים. אנו קוראים לממשלה להפוך כל אבן על מנת להחזיר את כלל החטופים שנותרו בשבי, ולהבין שהזמן אזל מזמן".