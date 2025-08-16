"ההורים הרוסים - אני מתגעגעת אליך": אחותו של ביפין בכיכר

מומלצים -

קרוב לשנתיים לאחר שנחטף, הגיעה הערב (שבת) לראשונה משפחתו של החטוף הנפאלי, ביפין ג'ושי, לעצרת בכיכר החטופים בתל אביב. אחותו פושפה נשאה דברים: "לקח לנו 22 חודשים למצוא את הכוחות להגיע לכאן. היינו מבודדים בנפאל". היא פנתה לאחיה בנפאלית: "אני מתגעגעת אליך מאוד. אל תאבד את התקווה, היה חזק, הישאר בחיים!".

ביפין ג׳ושי, סטונדט לחקלאות, נחטף ב-7 באוקטובר מקיבוץ עלומים. "אחי הוא סטודנט שנקלע למלחמה שאין לו בה צד", סיפרה פושפה. "הסרטונים האחרונים של רום ואביתר ריסקו אותנו. אמא ואבא שלי הרוסים, בקושי מחזיקים מעמד. הם מתגעגעים לבן היחיד שלהם. אני מתגעגעת לחבר הכי טוב שלי – לזה שחולם לגדל בננות כדי לייצר צ’יפס בננה. לבחור היצירתי והמצחיק".

ביפי הוא אחד משני החטופים היחידים, יחד עם תמיר נמרודי, שלא התקבל לגביהם אות חיים, ולא נקבע דבר מותם. "כמעט שנתיים בלי סימן חיים. האם הוא גווע ברעב? פצוע? חי? איך אפשר לשרוד 680 ימים בגיהינום? תחזירו אותם הביתה!", דרשה פושפה.

"אנחנו מפצירים בנשיא טראמפ ובממשל האמריקני להישאר מחויבים לעסקה שתשיב את כל החטופים הביתה. אנו קוראים לממשלות ישראל ונפאל להצטרף למאמץ הזה". פושפה פנתה גם אל הקהל בכיכר והודתה להם על המאבק ועל התמיכה. "בבקשה, אל תפסיקו עד שכולם יחזרו הביתה. אני גם רוצה להודות לשגרירות נפאל על התמיכה בחודשים האחרונים ועל המאמצים להביא אותנו לכאן. תודה!".