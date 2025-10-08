בישראל מאשרים: המשט הטורקי לעזה נבלם, כל המשתתפים יגורשו

ניסיון נוסף נבלם: משט טורקי, הכולל תשע סירות הנושאות סיוע הומניטרי, וכמאה פעילים, ניסה להגיע היום (רביעי) לרצועת עזה - ונעצר על ידי כוחות צה"ל. בהמשך, משרד החוץ אישר את הפרטים.

"נרשם ניסיון נוסף וחסר תועלת לפרוץ את המצור הימי והחוקי הסתיים בלא כלום", נתכב בהודעת המשרד. עוד נמסר כי "כלי השיט והנוסעים הועברו לנמל ישראלי. כל הנוסעים בריאים ושלמים - וצפויים להיות מגורשים באופן מיידי".

כזכור, בשבוע האחרון השתלט חיל הים על משט "הסומוד" שיצא מספרד בחודש שעבר, ואליו הצטרפו בהמשך עשרות כלי שיט ממדינות שונות. לוחמי שייטת 13 וכוחות נוספים עלו על הסיפונים, השתמשו בזרקוני מים ובאמצעים לפיזור הפגנות - והשתלטו ללא התנגדות מצד הפעילים.

בבדיקת הספינות התברר כי בניגוד לטענות על "טונות של ציוד הומניטרי", אותרו עשרות קילוגרמים בודדים בלבד של מזון ותרופות - לצד כמויות גדולות של סמים ואמצעי מניעה.