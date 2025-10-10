אלו המחבלים עם דם על הידיים שישוחררו במסגרת העסקה

כחלק מהעסקה לשחרור חטופים, ולפי ההסכם בחסות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, 2,000 מחבלי ישוחררו מהכלא הישראלי, חלקם עם דם עלך הידיים. ברשימת המחבלים המיועדים לשחרור מופיעים מחבלים בכירים עם דם על הידיים, ביניהם מאהר אבו סרור, רוצחו של איש השב"כ חיים נחמני בינואר 1993, וג'אהד כארים עזיז-רום שנדון למאסר עולם לאחר שהורשע ברציחתו של הנער יורי גושצין ברמאללה ביולי 2001 ובמעורבות בלינץ' שנעשה בחיילי המילואים ואדים נורז'יץ ויוסף אברהמי באוקטובר 2000.

באהר בדר

אחראי על פיגוע בהתאבדות בצריפין בשנת 2004, מטען בתל אביב ועבירות חמורות נוספות. נידון ל-11 מאסרי עולם.

אברהים עלקם

רוצח משפחת צור בשנת 1996.

אחמד סעדה

היה אחראי לרצח של 11 ישראלים בפיגוע בקו 20 בירושלים ב-2002.

איהם קממג'י

נעצר ב-2006 ומרצה שני מאסרי עולם על מעורבותו בפיגוע שבו נחטף ונרצח אליהו אשרי ברמאללה.

ריאד אלעמור

חבר בכיר בתנזים שהורשע באחריות למותם של 9 אזרחים ישראלים, קציני צה"ל וחיילים, ובהם סא"ל יהודה אדרי, וברצח עוד שלושה פלסטינים שנחשדו על ידו כמשת״פים.

נביל אבו חדיר

הורשע ברצח אחותו כי שיתפה פעולה עם השב״כ

איאד אבו אל-רוב

ראש הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי באזור ג'נין.

טרוריסטים נוספים שיצאו לחופשי: מחבל ששוחרר בעסקת שליט ונתפס במבצע בבית החולים שיפאא בעזה (חזר לטרור), אחד מבכירי ״החזית העממית״ אשר המשיך לעסוק בטרור גם בכלא, החוטף והרוצח של יורי גושצין ז״ל, אחד מהמחבלים שברחו מכלא גלבוע (גם זכריא זביידי שברח - שוחרר בעסקה קודמת) ושני רוצחי רכז השב״כ חיים נחמני.

הקבינט המדיני ביטחוני התכנס אתמול (חמישי) לדיון מיוחד לאישור עסקת החטופים והפסקת האש ברצועת עזה, כפי שנחתמו במצרים. במהלך הלילה שרי הממשלה הצביעו בנושא. שרי הציונות הדתית התנגדו. במסגרת ההסכמות, ישוחררו 250 אסירי עולם, מתוך 270 המוחזקים בידי שירות בתי הסוהר, לצד 1,700 תושבי עזה שלא היו מעורבים באירועי 7 באוקטובר. אסירי עולם יגורשו "לעזה או לחו"ל", והעזתים - יוחזרו לרצועה. לצידם, יועברו 360 גופות מחבלים.