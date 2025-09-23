אמיר קטאר: "צד שמתנקש במשלחת מו"מ מבקש לסכל את המגעים"

מומלצים -

אמיר קטאר תמים בן חמד אאל ת'אני, תקף הערב (שלישי) את ישראל בנאומו בעצרת הכללית של האו"ם, כשאמר כי "צד שמתנקש במשלחת משא ומתן מבקש לסכל את המגעים", בהתייחסו לתקיפה הישראלית נגד בכירי חמאס בדוחא בתחילת החודש.

עוד אמר אמיר קטאר כי "ישראל לא רוצה הפסקת אש. היא רוצה לכפות את רצונה על אומות ערביות מסביבה, וכל מי שמתנגד לזה (מתוייג) כאנטישמי וטרוריסט".

לגבי המגעים לעסקה, אמר אאל ת'אני: "עסקנו בתיווך קשה כדי לעצור את המלחמה והתמודדנו עם קמפיינים של מידע שגוי שלא ירתיעו אותנו מלהמשיך במאמצינו. קטאר תישאר שותפה פעילה בקהילה הבינלאומית בפתרון סכסוכים בדרכים שלוות". אמיר התייחס גם לסוריה כשאמר כי "יש לדחות התערבות זרה בסוריה, ובמיוחד את ניסיונותיה של ישראל לחלק אותה".