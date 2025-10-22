אלמנת החלל-החטוף טל חיימי סופדת: "חזרת לבוש ושלם"

למעלה משנתיים לאחר נפילתו: החלל-החטוף טל חיימי, שהיה מפקד כיתת הכוננות של קיבוץ ניר יצחק הובא היום (רביעי) למנוחות. המונים ליוו אותו למנוחות, והמתינו עם דגלי ישראל לאורך מסלול הלוויה, שהסתיימה בבית העלמין בניר יצחק. במהלך ההספד, אלמנתו אלה סיפרה כי משפחתם תחזור לקיבוץ.

אלמנתו אלה ספדה: "ליווינו אותך היום בשיירה גדולה ומרגשת, שמשתתפיה היו תחנות בחייך: הוביל אותנו ג׳יפ של שועלי אשכול, אחיו טנדר של חטיבת הצנחנים, רכבים של רבל, השומר הצעיר, מטה משפחות החטופים וכמובן אנחנו, המשפחה. כמה תכננתי את היום הזה, כמה חיכיתי לו".

"זה הסוף שמגיע לך טל, שום דבר ממה שעבר עליך בשנתיים האחרונות לא תואם את מי שהיית. אני שמחה בשבילנו שחזרת, אבל עוד יותר אני שמחה בשבילך. אתה יכול לנוח, אתה מוגן, לא יכול לקרות לך יותר כלום. אני איתך. לא ניתן לאף אחד בעולם לפגוע בך", אמרה בדמעות, נפרדתי ממך היום בצהריים, חזרת אלינו לבוש ושלם נגעתי בכל חלק וחלק ממך, היית מרוצה לדעת שאפילו החולצה של מסייעת 9255 הייתה איתך ושרדה".

היא הוסיפה: "סיפרתי לך מה עבר עלינו בשנתיים האחרונות מאז שנפרדנו ומה עם כל ילד וילדה. יש ילד אחד שלא הספקת להכיר, אבל הוא כבר מכיר אותך מצוין. השמעתי לך הקלטה שלו אומר אבא ומצחקק, אני מקווה שהצלחת לשמוע. בשום תרחיש לא דמיינתי שאלד ואגדל תינוק בלעדיך, אבל אז אני מסתכלת עליו והכל נעשה אפשרי יותר. הילדים האלה הם ההצלחה הגדולה ביותר שלך, כל אחד בדרכו לקח ממך משהו. הם גאים בך כל כך אבל גם מתגעגעים".

"בטח יגידו פה היום שהיית גיבור ואמיץ. זה נשמע רחוק ממי שהיית, כי מבחינתך זאת היתה עוד משימה. אנחנו רגילים לדברים היומיומיים שלך שהם רחוקים מגבורה, הם פשוטים. איך שאתה שוכב בערב על הספה ומתווכח איתי כמה חשוב גם לרבוץ בנחת, אחר כך אתה שוטף כלים מתוך שינה ומכין את הכריכים למחרת", שיתפה, "הגעגוע אליך טל מתגנב כמעט בכל רגע, הייתי גאה להיות אשתך, אני גאה להיות אלמנתך, תודה על 22 שנים משותפות".

בסיום ההספד הודיעה על חזרת משפחתם לניר יצחק. "משפחת חיימי חזרה הביתה לניר יצחק. זה מה שהיית רוצה לו יכולת, זה מה שהילדים דרשו. תודה לכם ניר עינב אודי ולוטן שאתם כל עולמי וביחד אנחנו הכי טובים בעולם, בדיוק כמו שאבא לא הפסיק לבקש ממני עוד בחייו", סיכמה

זהר חיימי, אביו של טל ספד: "שבת אלינו, אל משפחתנו הפרטית, האישית, הגרעינית והקיבוצית. אמנם לא כפי שהיינו רוצים - לחבק אותך כשאתה עוד בחיים, כדי שתוכל להיות אב לבת ושלושה בנים ושותף לאלה, שכבר שנתיים מנהלת בית יתומים, אח לאחותך אור ובשבילי הבן, שעלינו בגופו הגן וגם דוד לכל האחייניות האחיינים וחבר לכל החברות החברים - כי כזה אתה איש של משפחה ואנשים".

"בחלוף הימים, גוברים הגעגועים אל עיניך הכחולות הכל כך טובות, אשר אלינו מביטות בליווי החיוכים הזעירים שלפעמים הם שובבים או קצת מבוישים ובראש אני מבין שאתה עכשיו לא בין החיים אך אצלי בלב בפנים אתה מלא חיים וכל הזמן רואה אותך ברור מול הפנים. כל כך רוצה לחבק אותך חיבוק אדיר אבל מוצא את עצמי מחבק אויר. כל הזמן מתגעגע ולעתים גם קצת דומע ואין מספיק מילים כאן להביע את היגון והכאב השורף לי את הלב אשר אליך הוא יוצא אל הילד שאני כל כך אוהב", הוסיף.

"וזהו, הפרק תם אך לא נשלם, לא נשקוט ולא ננוח, ולא נגמר לנו הכוח, את כל החטופים חובה להחזיר כי אין לזה שום קשר למחיר. ומחכים בקוצר רוח שליאור אל משפחתו כבר יחזור ואליך יחבור", סיפר.

הוא סיכם: "תודה לכל מי שליוו אותנו בשנתיים האחרונות וקצרה היריעה כדי למנות את השמות. תודה למשפחתי המאוחדת המאוד לי מיוחדת אשר ללא לאות במסירות אין קץ תומכת ועוזרת. לקהילת ניר יצחק הנמצאת איתנו בזמנים קשים של עצב ושל דחק. בכל זאת תודה אחת ומיוחדת, לאיש אחד ומיוחד שאת המשפחה לאורך כל הדרך לא משאיר לבד. פותר כל בעיה ועל כל קושיה עונה או מאתר חפץ שאבד. תמיד לנו זמין גם אם זה באמצע החמין, תומך ומארגן כן זהו ראובן. שנתיים שאתה איתנו תודה ממני, מהמשפחה ומכולנו. ולקהילת רביבים, רביב- רב"ל תודה על שאתם זוכרים את דמותו ופועלו של טל".

אור חיימי, אחותו של טל, ספדה: "טל שלי, שנתיים שאתה לא פה אבל הזמן עצר. כי רק חיכינו לך. אז בעצם כלום לא נגמר. כמה אני גאה להיות האחות האמיתית שלך. וגם היחידה. אחות של זה עם החיוך הכי יפה בעולם. בריבוע שעל הפוסטר. עם החולצה הכחולה".

"זה מרגיש כל כך לבד כשאתה לא פה עכשיו. ואם אנחנו כאן אז כבר מותר לי לגלות. שבימים האחרונים היה קשה לי לישון בלילות. והקלה קטנה בלב שהשם שלך עדיין לא שם. ואפשר עוד קצת להמשיך ולחכות.

לעוד רגע להשהות", הוסיפה.

האחות השכולה שיתפה: "לא רוצה הלוויה ולא רוצה להיפרד, אני רוצה אותך איתי פה לעולם ועד. לעוד כל כך הרבה חוויות ואירועים. רוצה אותך עם אלה והילדים. אתה חייב להכיר את לוטן,כמה אור הוא מכניס בימים חשוכים. וכמה כוח יש בכל אחד מהילדים. רוצה שתהיה דוד כל יכול לילדים שלי. שנתכנן יחד מה עושים ביומולדת של אבא, שנקפוץ לשדה או ניפגש בגנים בארבע".

"החמצה וגעגוע, שירים שכבר אי אפשר לשמוע מבלי להעביר, חגים שאמורים להיות משמחים, אזורים בקיבוץ שרק מזכירים. נחת כזו שלא קיימת כשאתה לא לידי. כל רגע ובכל נשימה, אני חושבת, אני נזכרת כמה שאני אוהבת אותך. תודה על השבט המפואר וכל מה שהשארת. שיותר עשית ופחות אמרת. בקשה אחרונה ומאד חשובה - תמסור חיבוק חזק לאמא שלנו האהובה", סיכמה, "מעכשיו לאספרסו יהיה טעם אחר, אבל לתמיד תמיד תהיה טל שלי".