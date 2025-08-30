עינב צנגאוקר: "אם מתן יחזור בשקית - נתניהו יואשם ברצח"

מומלצים -

בהצהרה הערב (שבת) בשער בגין סמוך לקריה בתל אביב, עינב צנגאוקר, שבנה מתן מוחזק בשבי חמאס ברצועת עזה - מספר לא נתפס של 694 ימים, אמרה כי "לפי גורם ביטחוני בכיר, מתן שלי היה יכוללהיות בבית כבר שבוע שעבר".

עוד הוסיפה אמרו של מתן: "ממשלת ישראל והעומד בראשה הניחו מתווה חלקי לעסקה על השולחן והחליטו לסכלו ברגע האחרון לפני חודש. בכל פעם אנחנו מתמודדים עם ספין שקרי חדש של נתניהו". עינב פנתה לרה"מ נתניהו: "נתניהו, אם מתן יחזור בשקית לא רק מתן ואני נשלם את המחיר - אלא אדאג באופן אישי שתואשם ברצח בכוונה תחילה".

איציק, אביו של החטוף איתן הורן, אמר כי "בזמן שבני נאבק על חייו בשבי ומדינה שלמה נלחמת להוציא אותו משם, הממשלה מתכוונת לכבוש את הרצועה ולהמר על חייו ועל חיי החטופים החיים, להעלים את החללים לעד ולהמר גם כן על החיילים הגיבורים שלנו.

עוד הוסיף איתן הורן: "יושבים בממשלה והקבינט חבורת מופרעים שכל אזרח ואזרחית בישראל צרכים לשאול האם אנשים אלו ראויים לקבל החלטות על גורלם. אין רק עניין של משפחות החטופים והחיילים, זה עניין של העם כולו. הם לא רוצים להחזיר אותם ולא ראויים להנהיג אותנו".