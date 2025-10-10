"סיום מקיף למלחמה בעזה": מסמך ההסכמות בין ישראל לחמאס

מסמך ההסכמות בין ישראל לחמאס מציג את הצעדים ליישום תוכניתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לסיום הלחימה בעזה ושחרור כלל החטופים.

צעדי יישום ההסכם:

1. הנשיא טראמפ מודיע על סיום המלחמה ברצועת עזה, הצדדים מסכימים ליישם את הצעדים הדרושים לשם כך.

2. המלחמה תסתיים באופן מיידי עם אישורה של ממשלת ישראל. כל הפעולות הצבאיות, כולל הפצצות אוויריות וארטילריות ופעולות ירי - יושעו. במהלך תקופה של 72 שעות, גם פעילות המעקב האווירי תושעה מעל האזורים שצה"ל נסוג מהם.

3. התחלה מיידית של כניסת סיוע הומניטרי מלא בהתאם להצעה, ולכל הפחות בהתאם למתווה מ-19 בינואר 2025 בנוגע לסיוע הומניטרי. שלבי יישום הסיוע ההומניטרי מצורפים למסמך זה.

4. צה"ל ייסוג לקווים שסוכמו לפי מפה המצורפת בזאת, ופעולה זו תושלם לאחר הודעת הנשיא טראמפ ותוך 24 שעות מאישור ממשלת ישראל. צה"ל לא יחזור לאזורים מהם נסוג - כל עוד חמאס מיישם את ההסכם במלואו.

5. תוך 72 שעות מנסיגת הכוחות הישראליים, כל החטופים הישראלים, חיים ומתים, המוחזקים בעזה ישוחררו.

א. ברגע שצה"ל ישלים את הנסיגה, חמאס יחל בחקירת מצב החטופים ויאסוף את כל המידע הנוגע אליהם. חמאס יספק משוב על ממצאיו באמצעות מנגנון שיתוף המידע המפורט בסעיף 5ה׳ להלן. ישראל תספק מידע על האסירים הפלסטינים מרצועת עזה המוחזקים בישראל.

ב. תוך 72 שעות חמאס ישחרר את כל החטופים החיים, כולל אלה המוחזקים על ידי הפלגים הפלסטיניים בעזה.

ג. תוך 72 שעות, חמאס ישחרר את החטופים המתים שברשותו ואת אלה שברשות הפלגים הפלסטיניים בעזה.

ד. בתוך 72 שעות, חמאס ישתף את כל המידע שבידיו על חטופים מתים דרך מנגנון שיתוף המידע, וישראל תעביר מידע על גופות של פלסטינים מעזה המוחזקים בישראל.

ה. יוקם מנגנון לשיתוף מידע בין שני הצדדים באמצעות המתווכות והצלב האדום (ICRC) כדי להחליף מידע על חטופים או חללים שנותרו, שלא אותרו או שלא הוחזרו. המנגנון יוודא שכל הגופות מזוהות ומוחזרות במלואן. חמאס יעשה מאמץ מרבי לוודא את השלמת מחויבויותיו במהירות האפשרית.

ו. כאשר חמאס ישחרר את כל החטופים, ישראל תשחרר במקביל את המספר המתאים של אסירים פלסטינים, בהתאם לרשימות המצורפות.

ז. חילופי החטופים והאסירים יבוצעו בהתאם למנגנון שהוסכם באמצעות המתווכים ודרך הצלב האדום ללא כל טקסים פומביים או סיקור תקשורתי.

ח. יוקם צוות משימה של נציגים מארצות הברית, קטאר, מצרים, טורקיה ומדינות אחרות שיוסכמו על ידי הצדדים, כדי לעקוב אחר היישום עם שני הצדדים.