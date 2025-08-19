"לא מצליחה להבין שאת לא כאן": יום השנה לרצח 6 החטופים

מומלצים -

ישראל מציינת היום (שלישי) את יום שנה לרצח ששת החטופים הישראלים שנחטפו בעזה, ביניהם עדן ירושלמי. בבית העלמין 'ירקון', חלקת נפגעי פעולות איבה, נערכה הבוקר אזכרה לזכרה של עדן, שנחטפה ממסיבת הנובה ונרצחה בשבי.

במהלך הביקור על הקבר, אמה של עדן, שירית ירושלמי, נשאה דברים שהועתקו במלואם: "עדן שלי, ילדה יפה שלי. שנה עברה ואני עדיין לא מצליחה להבין שאת לא כאן… את לא היית רק הבת שלי, היית האור שלי, החברה שלי… נזכור אותך תמיד". משפחות נוספות השתתפו בטקסים דומים, כשהדגש היה על זיכרון האור, החיים והגבורה של החטופים.

בריאיון ל-i24NEWS סיפרה דודתה של עדן ירושלמי, כרמית, על תחושותיה ביום השנה לרצח: "קשה מאוד להאמין שכבר חלפה שנה… הכאב הוא אותו כאב, הגעגוע אינסופי, ועדיין קשה לנו להכיל את העובדה שעידן לא חזרה הביתה". היא ציינה שהשנה חשפה גם צדדים נוספים של עדן, כמו מעשיה הטובים וההשפעה שהייתה לה על אנשים סביבם, והדגישה את הפיספוס הגדול שנוצר בעקבות אובדנה.

בנוסף, לדבריה, נוצר חיבור בין משפחות החטופים השונות, והקשר עם אנשים שאינם מכירים את המשפחה חיזק את תחושת האחדות והזיכרון המשותף. היא קראה לזכור את עדן ולשמר את זכרה תוך שמירה על ערכי החיים והאהבה שהביאה איתה.

נזכיר, ששת החטופים, הרש גולדברג-פולין, עדן ירושלמי, אורי דנינו, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי וכרמל גת, נחטפו על ידי חמאס לפני כשנה וחצי במהלך הטבח ב-7 באוקטובר, והוחזקו בשבי בתנאים קשים עד שנרצחו.

האירועים זעזעו את הציבור והדגישו את הסיכון החמור בו מצויים חטופים ישראלים ברצועת עזה. לאורך היום התקיימו אזכרות נוספות לזכר החטופים, שכללו ביקורים על קבריהם, נאומים של בני משפחה ותזכורות לחיוניות זיכרון והנצחת הגבורה והחיים שהחטופים הביאו איתם.