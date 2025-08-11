ההסתדרות לא תשבית את המשק בשביתה למען החטופים

מומלצים -

ההסתדרות ובכירי המעסיקים החליטו היום (שני) שלא להצטרף ליום השביתה ביום ראשון, אליו קראו משפחות החטופים. עם זאת, בתום פגישה בין נציגים מהמטה עם יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד ועם בכירי המגזר העסקי הוחלט על תמיכה בגילוי סולידריות מצד עובדות עובדים, לחיזוק משפחות החטופים ותמיכה במאבק.

מטה משפחות החטופים ציפה מההסתדרות ומהמעסיקים להירתם ל"מהלך לאומי רחב" אותו הן מארגנות, של שביתה כללית במשק. זאת במחאה על החלטת הקבינט מיום חמישי בלילה להרחיב את הלחימה בעזה, ולהיכנס גם לאזורים בהם ייתכן ומוחזקים חטופים, דבר שעל פי המשפחות עלול להוביל למותם.

ארנון בר דוד קרא בסוף הפגישה לעובדים ולמעסיקים להשתתף באירועים, אבל בלי שביתה מאורגנת. "אנחנו נעזור להם במאבקם, לא נצא לשביתה אבל כן נלך איתם למאבק העממי. אנחנו קוראים לעובדים ולמעסיקים להשתתף ב-17 בחודש ביום המאבק, אני לא רוצה לצבוע אותו בצבע של שביתה".

שביתה דומה לזו נערכה ב-2 בספטמבר, לאחר שנודע דבר הירצחם בשבי של שישה חטופים, בעקבות פעילות צה"ל בסביבה. אז הוציא בין הדין לעבודה צו מניעה, כיוון שלדבריו השביתה הינה פוליטית ולכן לא חוקית. הפעם טוענות המשפחות כי הרחבת הלחימה בעזה לא תפגע רק בחטופים, אלא תביאו לנזקים כלכליים חברתיים קשים מאוד למשק.

ענת אימו של מתן אנגרסט אמרה בכניסה לישיבה עם בר דוד : "חוץ מדיני נפשות אנחנו מדברים פה על פגיעה כלכלית במשק, כל הניתוחים מראים מי יישא בעול אותם האזרחים והאזרחיות שאנחנו קוראים להם להיות איתנו ביום ראשון".

עינב אימו של מתן צנגאוקר הוסיפה כי המשפחות מרגישות את תמיכת העם. "אנחנו רואים שהציבור איתנו בסקרים וברחובות ובהצהרות המרכזיות בסופי השבוע בכיכר החטופים וברחבי הארץ, אני מקווה שגם ההסתדרות תירתם ותצטרף למאבק הזה של משפחות החטופים ומועצת אוקטובר".

מטה המשפחות דרש מהממשלה להגיע מיד להסכם כולל לשחרור כל 50 החטופים והחטופה והפסקת המלחמה. "22 חודשים חלפו והממשלה מעדיפה אינטרסים פוליטיים והישרדותיים על פני גורל החטופים, שלומם של החיילות והחיילים, גורל המדינה ורווחתה", נמסר מטעמם.

בתום דיון בן כ-10 שעות, החליט הקבינט המדיני ביטחוני בלילה שבין חמישי לשישי לצאת למבצע להשתלטות על העיר עזה והרחבה של הפעולה הצבאית, תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה. במהלך הישיבה, השרים אישרו את הצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כאשר במקביל הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר הציע חלופה אחרת - שלא התקבלה.

מארגני יוזמת השביתה - משפחות חטופים ומשפחות "מועצת אוקטובר", מסרו כי: "ביום ראשון הקרוב כל אזרח ואזרחית יוכלו לבחור ולקחת יום חופש כדי להלחם על החטופים החיים והחללים ועל חיי חיילי צה"ל בידיעה שההסתדרות ובכירי המגזר הציבורי מאחוריהם. השתיקה הורגת ואנחנו מצפים מכל ראשי הרשויות וראשי הארגונים הגדולים בארץ להצטרף לצעד החשוב של ההסתדרות ולהודיע כי גם הם יתמכו בעובדיהם".