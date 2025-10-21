עדות מתימן - מה באמת קורה בזמן הפסקת האש? | פרויקט מיוחד
פעיל לשעבר ומקורב להנהגת החות'ים, חושף בריאיון ל-i24NEWS מה קורה בתוך הארגון הקטן - שהפך לאיום עולמי • הוא מסביר כיצד ישראל טועה ובגדול באופן בו הגיבה לשיגורים מתימן • וגם, מה התוכנית לסבב הלחימה הבא?
ברוך ידידפרשן לענייני ערבים
1 דקות קריאה
פרויקט מיוחד: פעיל לשעבר בשורות החות'ים, ומקורב להנהגת הארגון, חושף בריאיון לברוך ידיד מה קורה בתוך המיליצייה הקטנה - שהפכה לאיום עולמי. בעדות, הוא מספר למה לדעתו ישראל טועה ובגדול באופן שהגיבה עד כה לשיגורים לתימן, וגם: מה התוכנית לסבב הלחימה הבא?
עדות מתימן - מה באמת קורה בזמן הפסקת האש? צפו בכתבה המלאה
