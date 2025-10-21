עדות מתימן - מה באמת קורה בזמן הפסקת האש? | פרויקט מיוחד

פרויקט מיוחד: פעיל לשעבר בשורות החות'ים, ומקורב להנהגת הארגון, חושף בריאיון לברוך ידיד מה קורה בתוך המיליצייה הקטנה - שהפכה לאיום עולמי. בעדות, הוא מספר למה לדעתו ישראל טועה ובגדול באופן שהגיבה עד כה לשיגורים לתימן, וגם: מה התוכנית לסבב הלחימה הבא?

עדות מתימן - מה באמת קורה בזמן הפסקת האש? צפו בכתבה המלאה